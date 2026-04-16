Từ 18/5, dùng giấy tờ giả xác nhận độc thân bị phạt tới 5 triệu đồng

Từ ngày 18/5, nhiều hành vi vi phạm trong cấp, sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình.

Cụ thể, người có hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng được áp dụng với các trường hợp sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân; hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp loại giấy tờ này.

Ngoài phạt tiền, cá nhân vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sửa chữa sai lệch nội dung, đồng thời buộc nộp lại bản chính các giấy tờ đó cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã cấp.

Nghị định 109/2026/NĐ-CP cũng quy định chế tài tương tự với hành vi vi phạm trong đăng ký khai sinh và đăng ký kết hôn. Với thủ tục khai sinh, người tẩy xóa giấy tờ để đăng ký có thể bị phạt 1-3 triệu đồng; còn hành vi cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh, cung cấp thông tin giả hoặc dùng giấy tờ của người khác để đăng ký khai sinh bị phạt 3-5 triệu đồng.

Trong lĩnh vực đăng ký kết hôn, hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn bị phạt 1-3 triệu đồng. Trường hợp cho người khác dùng giấy tờ của mình, dùng giấy tờ của người khác để đăng ký kết hôn, hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, cam đoan, làm chứng sai sự thật về tình trạng hôn nhân, mức phạt là 3-5 triệu đồng.