Tổng Bí thư: Trình Trung ương nghị quyết mới về phòng chống tham nhũng

Sáng 17/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm (Trưởng Ban Chỉ đạo).

Giảm bớt hình thức văn bản quy phạm pháp luật

Về nhóm vấn đề liên quan đến đánh giá công tác năm 2025 và nhiệm vụ công tác năm 2026, Tổng Bí thư yêu cầu rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội XIV; khẩn trương hoàn thành các văn bản luật và nghị quyết quy phạm vừa được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, không để chậm các văn bản hướng dẫn.

Lãnh đạo Đảng cũng quán triệt nhiệm vụ tập trung tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ảnh: TTXVN).

Với Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư lưu ý cần giảm bớt hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Nguyên tắc Tổng Bí thư nhấn mạnh là mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận.

Liên quan Báo cáo những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo triển khai hiệu quả các định hướng huy động, khơi thông nguồn lực tài chính đã xác định.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, cần ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, coi đây là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu - vốn - tiền tệ; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế.

Đồng thời, Tổng Bí thư chỉ đạo sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản mã hóa.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, trình Hội nghị Trung ương theo đúng tiến độ.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để phát triển đất nước

Định hướng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu chính sách thực chất, hiệu quả, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, cần tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” trong tiếp cận tín dụng, đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn, pháp lý; chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Đối với một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy TAND Tối cao, Đảng ủy VKSND Tối cao và các cơ quan liên quan, tiếp tục thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Ban Nội chính Trung ương được giao nghiên cứu nội dung báo cáo để bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Nghị quyết mới trình Trung ương thông qua.

Liên quan đến Báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu nhiệm vụ rà soát, xem xét ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích đối với 355 nhiệm vụ mà địa phương phản ánh cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi bổ sung các nội dung liên quan đến 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương.

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan cần tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương, giải quyết vướng mắc, bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư lưu ý khối lượng công việc đặt ra rất lớn, trong đó, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước.