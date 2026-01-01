Từ 1/1: Tăng lương tối thiểu vùng, học sinh cả nước dùng chung một bộ SGK

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ 1/1 với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động.

Trong đó, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hưởng tối đa trợ cấp thất nghiệp được áp dụng chung cho toàn thể người lao động (Ảnh: Tùng Nguyên).

Luật Việc làm quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa theo luật mới không còn phân biệt người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với người lao động ngoài nhà nước như trước đây. Mức hưởng tối đa được áp dụng chung cho toàn thể người lao động.

Nghiêm cấm mua bán dữ liệu cá nhân

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1/1 đã hoàn thiện, thống nhất hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như đẩy mạnh sử dụng dữ liệu cá nhân đúng pháp luật.

Chủ thể dữ liệu cá nhân có 6 quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình, trong đó có các quyền quan trọng trong xác lập căn cứ hợp pháp cho hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của các tổ chức, cá nhân có liên quan như quyền được biết, quyền đồng ý hoặc không đồng ý, quyền rút lại sự đồng ý… Cùng với đó là quyền xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa, yêu cầu cung cấp, xóa, hạn chế xử lý, hay phản đối xử lý dữ liệu cá nhân.

Khi quyền lợi bị xâm phạm, chủ thể dữ liệu cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung về giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực, theo quy định của luật mới (Ảnh minh họa: IT).

Luật nghiêm cấm mua bán dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp phải xóa dữ liệu cá nhân người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng. Mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung về giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực...

Sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Bộ GD&ĐT đã quyết định lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1.

Bộ sách này, theo Bộ GD&ĐT, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn: Có đủ tất cả môn học ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học - sư phạm được khẳng định qua quá trình triển khai rộng rãi tại 34 tỉnh, thành. Việc sử dụng bộ sách đã quen thuộc cũng giúp hạn chế tối đa xáo trộn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Bộ GD&ĐT cho rằng việc áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng giữa các vùng miền; kiến thức được xây dựng xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 giúp giảm rủi ro đứt gãy khi học sinh chuyển trường - nhất là ở vùng khó khăn, gia đình lao động di cư…

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 293/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, áp dụng từ 1/1. Mức lương tối thiểu tháng và giờ của 4 vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành. Cụ thể:

Vùng 1: 5.310.000 đồng/tháng và 25.500 đồng/giờ (tăng 350.000 đồng so với mức cũ).

Vùng 2: 4.730.000 đồng/tháng và 22.700 đồng/giờ (tăng 320.000 đồng).

Vùng 3: 4.140.000 đồng/tháng và 20.000 đồng/giờ (tăng 280.000 đồng).

Vùng 4: 3.700.000 đồng/tháng và 17.800 đồng/giờ (tăng 250.000 đồng).

Đối tượng áp dụng gồm tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng và người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn lao động.

Chế độ đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu

Nghị định 343/2025 về chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu có hiệu lực từ 1/1.

Theo đó, sĩ quan quân đội nghỉ hưu hàng năm được hưởng tiền an điều dưỡng, mức hưởng tương đương với sĩ quan đang tại ngũ cùng cấp bậc quân hàm hoặc chức vụ, chi trả 1 lần/năm.

Tùy từng đối tượng, sĩ quan nghỉ hưu còn được cấp phiếu mời cá nhân hoặc gia đình đi an điều dưỡng tại các Đoàn an điều dưỡng của Quân đội (hàng năm hoặc 2 năm/lần).

Sĩ quan quân đội (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Khi đi an điều dưỡng được bảo đảm nơi nghỉ, chăm sóc sức khỏe và được thanh toán tiền tàu xe theo quy định nếu tự túc phương tiện.

Sĩ quan nghỉ hưu mắc bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo và được Hội đồng giám định y khoa kết luận thì hàng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở, tính từ quý được kết luận mắc bệnh. Khi điều trị nội trú, được bảo đảm tiền ăn bệnh lý theo số ngày điều trị thực tế.

Trường hợp được giám định mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa kịp ban hành quyết định hưởng chế độ mà từ trần, thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Một số đối tượng sĩ quan nghỉ hưu sẽ được cấp tiền mua Báo Quân đội nhân dân (báo ngày, báo cuối tuần, tập san), cấp theo quý.

Hàng năm, nhân các dịp lễ lớn (Tết Nguyên đán, ngày thành lập quân đội…), sĩ quan nghỉ hưu được gặp mặt, thông tin tình hình, tặng quà theo phân cấp (Bộ Quốc phòng, Quân khu, tỉnh, xã)...

Tiêu chí chọn tổ chức được nhận chuyển giao công nghệ phục vụ dự án đường sắt

Nghị định 319/2025 quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ đối với công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt theo các Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ 1/1.

Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ hoặc được đặt hàng nhận chuyển giao công nghệ phục vụ dự án đường sắt khi đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí.

Trong đó, doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam, có quy mô về nhà xưởng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu; có nguồn lực tài chính hoặc khả năng huy động nguồn tài chính đủ để thanh, quyết toán chi phí nhận chuyển giao công nghệ; có đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, người lao động có năng lực.

Tổ chức, doanh nghiệp cũng phải có kế hoạch huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhận chuyển giao công nghệ; cam kết bảo đảm hoàn thành việc tiếp nhận, làm chủ, vận hành công nghệ nhận chuyển giao...