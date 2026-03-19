T&T Group chung tay xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ tại Lạng Sơn

Ngày 19/3, tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng trường mầm non Hoàng Văn Thụ.

Đại diện Bộ Công an, T&T Group và Ngân hàng SHB trao bảng tượng trưng tài trợ 25 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non Hoàng Văn Thụ (Ảnh: T&T Group).

Hoàn thiện hạ tầng giáo dục, chắp cánh tương lai

Lạng Sơn là tỉnh giữ vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Bắc, đóng vai trò quan trọng trong giao thương, kết nối kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia. Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, ở một số khu vực, đặc biệt tại các xã nông thôn, biên giới, hạ tầng giáo dục - nhất là giáo dục mầm non - vẫn cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư hoàn thiện.

Tại xã Hoàng Văn Thụ, trường mầm non mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng, đã được đầu tư xây dựng từ năm 2007. Trải qua thời gian, đến nay cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học.

Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc và giáo dục mầm non của 10 thôn trên địa bàn xã ngày càng tăng, với 23 cán bộ, giáo viên đang giảng dạy, 158 trẻ đang theo học và dự kiến sẽ đạt 300-350 trẻ trong giai đoạn 2030-2035.

Do đó, việc đầu tư xây dựng trường mầm non không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mà còn tạo điều kiện ổn định đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn trật tự an ninh tại cơ sở.

Công trình càng có ý nghĩa khi được xây dựng tại quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ, qua đó góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng cho các thế hệ học sinh trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: T&T Group).

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Trường mầm non Hoàng Văn Thụ được xây mới sẽ đáp ứng quy mô 300-350 trẻ; bao gồm các hạng mục chủ yếu như khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, khối phòng hành chính, khối phòng ăn và bếp.

Ngoài ra, còn các khối phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật cùng hệ thống thiết bị dạy học đạt chuẩn theo quy định. Tổng mức đầu tư dự kiến là 25 tỷ đồng, được Bộ Công an huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa với sự chung tay, góp sức của Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 19/8/2026 và được bàn giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: T&T Group).

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc đầu tư xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục tại địa phương mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc bồi đắp nguồn nhân lực cho khu vực biên giới.

Trung tướng Đặng Hồng Đức bày tỏ tin tưởng, khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây sẽ là môi trường giáo dục khang trang, hiện đại, tạo nền tảng để các thế hệ trẻ trên địa bàn được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời.

Nhấn mạnh kỳ vọng đối với công trình, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tin tưởng, từ nền tảng giáo dục ban đầu này sẽ hình thành những thế hệ công dân có tri thức, kỹ năng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương và đất nước.

Tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an trong các chương trình an sinh xã hội

Việc tài trợ xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ là một phần trong chương trình an sinh xã hội theo Kế hoạch 22-KH/ĐUCA ngày 13/2/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương, hướng tới giải quyết các vấn đề khó khăn tại cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn T&T cho biết, trong nhiều năm qua, T&T Group và Ngân hàng SHB duy trì định hướng gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như nhà ở, giáo dục và y tế tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: T&T Group).

T&T Group, Ngân hàng SHB cũng được đồng hành cùng Bộ Công an và công an các địa phương trong nhiều chương trình ý nghĩa, như xây dựng 150 căn nhà, 1 điểm trường học cho người dân và con em đồng bào miền núi các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai; chương trình xây dựng 700 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu…

Tiếp nối các hoạt động đó, khoản tài trợ lần này tiếp tục thể hiện định hướng xuyên suốt của T&T Group và SHB trong việc gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, đặc biệt là đầu tư cho giáo dục - lĩnh vực có tác động dài hạn tới chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của địa phương.

Thông qua chương trình này, T&T Group và Ngân hàng SHB mong muốn công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất mà còn tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và hình thành nền tảng phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.