Truy quét, xác minh nguồn gốc củi rừng ồ ạt tuồn về trong đêm

Ngày 7/4, ông Trần Anh Tài, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông (Gia Lai), cho biết những ngày qua lượng lớn củi rừng không rõ nguồn gốc lén lút được vận chuyển, tập kết về xã Ia Lâu, Gia Lai, khu vực giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Tài, trong các ngày 1-6/4, lực lượng chức năng liên tục phát hiện tại nhiều nương rẫy ở làng Phung, xã Ia Lâu, các đối tượng lén lút vận chuyển, tập kết lượng lớn củi rừng không rõ nguồn gốc, chủ yếu là các loại như kơ-nia, dầu…

Lực lượng chức năng thu gom củi bị các đối tượng bỏ lại bên đường ở xã Ia Lâu (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cơ quan chức năng nhận định, số củi này có thể được khai thác, vận chuyển từ khu vực giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Những ngày qua, lực lượng kiểm lâm phối hợp UBND xã Ia Lâu và công an mật phục, bắt giữ nhiều trường hợp vận chuyển củi rừng trái phép. Một số trường hợp khác khi phát hiện lực lượng chức năng đã nhanh chóng tẩu tán củi vào trong nương rẫy, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông phối hợp cơ quan chức năng thuê nhân công thu gom, vận chuyển số củi vi phạm về tập kết tại trụ sở UBND xã Ia Lâu để kiểm đếm, xác định khối lượng.

Củi rừng không rõ nguồn gốc được đưa về xã để kiểm tra khối lượng (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Khi vận chuyển gỗ về Gia Lai, số củi lậu có thể bị các đối tượng trà trộn với gỗ cây điều để lén lút đưa đi tiêu thụ. Đơn vị đã kiến nghị lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp truy tìm nguồn gốc số củi rừng này”, ông Tài cho biết.

Đại diện UBND xã Ia Lâu nhận định, việc lượng lớn củi không rõ nguồn gốc được vận chuyển, tập kết vào ban đêm ở địa bàn xã là dấu hiệu bất thường. Qua rà soát, địa phương có rất ít diện tích rừng nên không còn nguồn củi để khai thác, khả năng số củi trên được vận chuyển từ tỉnh Đắk Lắk sang.