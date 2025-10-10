Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử, lần đầu tham gia khóa mới

Nội dung này được đề cập trong Nghị quyết 73 của Hội nghị Trung ương lần thứ 13, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.

Hội nghị Trung ương 13 họp từ ngày 6 đến 8/10, để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Trung ương đã thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Phạm Thắng).

Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo các văn kiện trên trình Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII.

Cùng với đó, Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết, tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia), để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng được Trung ương cho ý kiến.

Liên quan công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 13 đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tân ủy viên gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Nhân sự cho các vị trí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng được Trung ương cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 10 tới.

Ban Chấp hành Trung ương đã đồng ý để ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại Hội nghị 13, Trung ương cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025 và dự toán năm 2026; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2026-2028; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025 và định hướng Kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, Trung ương cũng cho ý kiến về cập nhật những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây và quan điểm, chủ trương của Việt Nam; báo cáo tình hình đất nước 9 tháng đầu năm 2025 và về công tác tài chính đảng năm 2024.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.