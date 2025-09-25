Trung tâm giới thiệu sản phẩm tiền tỷ hoang phế, chưa được “giải cứu”

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay, Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thông Huế (số 245 đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Xuân, thành phố Huế) chưa được chỉnh trang, cải tạo.

Khuôn viên xung quanh trung tâm cỏ dại mọc um tùm, nhiều thời điểm người dân tiếp tục mang bò vào chăn thả, khiến môi trường trở nên nhếch nhác. Các công trình nhà truyền thống, dãy ki ốt trưng bày sản phẩm đóng cửa im lìm.

Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế bị bỏ hoang từ năm 2022 đến nay (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, cho biết do đơn vị mới thành lập và được giao quản lý khu nhà đất nói trên nên chưa nắm kỹ, cần thời gian rà soát lại.

Trước đó Dân trí đã phản ánh, Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế được đầu tư xây dựng từ năm 2006 với diện tích 4.230m2, tổng vốn đầu tư trên 4,5 tỷ đồng.

Đây là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của làng đúc đồng truyền thống nổi tiếng tại khu vực phường Thủy Xuân, nhưng đã bị thu hồi tài sản, điều chuyển đơn vị quản lý từ năm 2022 do hoạt động không hiệu quả.

Cảnh nhếch nhách, phân gia súc vương vãi khắp nơi tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Trong giai đoạn 2022-2025, khu nhà đất tại số 245 Bùi Thị Xuân liên tục thay đổi đơn vị chủ quản, từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế trước đây, sau đó là Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Thuận Hóa cũ.

Sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khu nhà đất lại được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế quản lý.

Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế bị bỏ hoang. Người dân gần đó đã tận dụng nơi đây thành điểm buôn bán đồ ăn nhanh, giải khát, chăn thả, nhốt gia súc, làm nơi để xe, xả rác,… khiến môi trường bị ảnh hưởng.

Người dân tận dụng khoảng sân phía trước khu nhà đất 245 Bùi Thị Xuân để kinh doanh, buôn bán, tổ chức các trò vui chơi giải trí (Ảnh: Vi Thảo).

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng "ế ẩm" của trung tâm này là do các hoạt động không có gì đặc sắc, nghèo nàn, đơn điệu; công tác quản lý, điều hành chưa rõ ràng, chặt chẽ; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề được trưng bày và bán tại đây rất ít, phần lớn là hàng của các nơi khác đến, trong đó có cả hàng Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Địa phương chưa xây dựng được tour tuyến tham quan du lịch làng nghề thường xuyên, ổn định như mục tiêu ban đầu đề ra.

Tháng 6, ông Nguyễn Đình Bách, Quyền Chủ tịch UBND quận Thuận Hóa cũ, cho biết đã chỉ đạo đơn vị quản lý tài sản, xây dựng phương án “giải cứu” Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế.

Thời điểm nêu trên, quận Thuận Hóa đã có tờ trình gửi Sở Tài chính thành phố Huế về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

Theo ông Bách, nếu được phê duyệt, tại cơ sở nhà đất nêu trên sẽ hình thành một trung tâm giới thiệu sản phẩm các làng nghề truyền thống của Huế, kết hợp dịch vụ bổ trợ khác.