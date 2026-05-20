Xử lý 2 thanh niên đầu trần, lái xe máy đánh võng trên đường ở Hà Nội

Ngày 20/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt đối với K.Q.H. (SN 2009, ở Hà Nội), do có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu, lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo cảnh sát, do người vi phạm chưa đủ 18 tuổi, tổng mức xử phạt đối với H. là hơn 5,2 triệu đồng.

Hình ảnh H. chở theo một người khác đánh võng trên đường, cả hai cùng không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Đối với người ngồi sau xe của H. không đội mũ bảo hiểm, cơ quan công an cũng lập biên bản xử lý theo quy định. Đồng thời, CSGT cũng đề nghị gia đình và nhà trường tăng cường giáo dục, quản lý đối với các em học sinh nêu trên.

Trước đó, ngày 19/5, lực lượng chức năng phát hiện đoạn video ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên xe máy di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến. Đáng chú ý, nam thanh niên điều khiển xe máy liên tục lạng lách, đánh võng, di chuyển với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội 7 xác minh vụ việc.

Hai nam thanh niên cùng phụ huynh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, em H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, nhất là trong dịp nghỉ hè; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở các em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.