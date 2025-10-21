Trúng đấu giá đất mà cố tình không nộp tiền có thể bị "cấm cửa" tới 5 năm

Ngày 21/10, Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Dự thảo đề xuất nâng mức tiền đặt trước trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai nhằm hạn chế tình trạng người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất lợi dụng mức tiền đặt trước quá thấp để tham gia đấu giá nhằm trục lợi.

Mức tiền đặt trước đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất ở cho cá nhân và trường hợp giao đất để thực hiện dự án đầu tư tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Hiện tại mức tiền đặt trước khi đấu giá tối thiểu là 5% nếu giao đất ở cho cá nhân và 10% nếu là dự án đầu tư, còn tối đa là 20%.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp thẩm định (Ảnh: Hồng Mây).

Người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền dẫn đến phải hủy bỏ quyết định công nhận kết quả đấu giá sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, người trúng đấu giá bỏ cọc phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh từ việc tổ chức cuộc đấu giá (giá dịch vụ đấu giá, chi phí tổ chức đấu giá) do phải hủy kết quả đấu giá. Việc này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định về bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết bổ sung quy định cấm cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá mà bỏ cọc với thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm.

Trong đó, cấm tham gia đấu giá 2-5 năm đối với người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá; cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 3 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp tiền không đầy đủ.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công an cho rằng quy định tỷ lệ đặt cọc trước đây thấp nên dễ dẫn đến việc thao túng thị trường. Việc nâng tiền đặt cọc lên mức 20-50% là hợp lý, có thể hạn chế được hệ lụy.

Đại diện Bộ Quốc phòng nói việc nâng mức đặt cọc 20-50% là quá rộng, chỉ nên để khoảng ngắn hơn.

“Nâng mức đặt tiền trước như vậy liệu có thực sự giải quyết được thực trạng "quân xanh quân đỏ" hay không?”, vị này đặt câu hỏi.

Người trúng đấu giá đất mà bỏ cọc sẽ phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh từ việc tổ chức cuộc đấu giá gồm giá dịch vụ đấu giá, chi phí tổ chức đấu giá (Ảnh: Dương Tâm).

Kết luận phiên họp thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đánh giá dự thảo nghị quyết rất cần thiết nhằm thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và hạn chế các trường hợp thao túng, lạm dụng trong đấu giá đất đã phát sinh trong thực tiễn.

Ông Tú đề nghị cơ quan soạn thảo - Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đảm bảo rõ ràng về tiêu chí, nguyên tắc, phương án, quy trình xử lý khó khăn, vướng mắc.