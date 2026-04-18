Trộm chó lộng hành ở Đà Lạt

“Đừng! Đừng! Tha cho nó đi anh ơi!”, chị H.T.T.T. giọng khẩn cầu, cố chạy nhanh về phía chú chó Su Mô bị hai người đàn ông dùng súng điện bắn vào cổ.

Vết thương chí mạng, Su Mô ngã lăn trên lề đường, kêu thảm thiết rồi tắt thở. Thấy chủ chó xông tới, hai người đàn ông bỏ lại xác con vật, leo lên xe máy, phóng nhanh rời khỏi hiện trường.

Không cứu nổi Su Mô, vợ chồng chị T. ôm thú cưng về nhà, hỏa táng.

Bất lực chứng kiến thú cưng bị bắn chết

Một tuần sau vụ việc, chị T. vẫn chưa thể vượt qua cú sốc người bạn nhỏ bị sát hại trước mặt. Mắt vẫn đỏ hoe, chị T. nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi kết hôn lâu năm, nhưng chưa có con. Để vơi bớt nỗi buồn cuộc sống, gia đình đưa Su Mô về nuôi nấng, bầu bạn. Su Mô vừa bước sang tuổi 10, ngoan, biết điều, luôn dành tình cảm cho cả hai vợ chồng tôi”.

Khoảnh khắc chị H.T.T.T. đuổi theo, van xin "cẩu tặc" tha cho thú cưng (Ảnh cắt từ video).

Rạng sáng 12/4, vợ chồng chị T. trở về nhà sau ca làm việc, mở cửa để Su Mô ra ngoài dạo chơi thì bị hai người đàn ông dùng súng điện bắn chết.

“Tôi ở khu vực giáp ranh phường Cam Ly - Đà Lạt và phường Xuân Hương - Đà Lạt, đây là khu vực trung tâm. Su Mô đi trước, tôi đi sau, nhưng bọn trộm vẫn áp sát, bắn vào cổ con chó”, chị T. kể.

Trong khi đó, anh N.Đ.P., trú tại khu vực chân đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết từ giữa tháng 3 đến nay, gia đình anh liên tục bị kẻ gian trộm vật nuôi.

“Vợ chồng tôi nuôi gần 40 con mèo, nhưng từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 đã bị trộm bắt mất 11 con. Hiện tại, chúng tôi phải xây dựng lại chuồng nuôi nhốt, hạn chế mở đàn mèo ra ngoài để bảo vệ vật nuôi”, anh P. nói.

Theo anh P., khi đàn mèo bị bắt trộm, anh cùng một số người khác đi tìm kiếm, đến các lò mổ dò hỏi. Trong số mèo bị bắt trộm, anh từng tìm thấy một con ở lò mổ và xin chuộc lại với giá 1 triệu đồng.

Bà Anny Bemnett, du khách đến từ Vương quốc Anh ký vào tờ đơn kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nạn trộm cắp thú cưng ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

“Thông thường, thịt mèo người ta bán 150.000-180.000 đồng/kg, nhưng khi chuộc thì giá cao hơn gấp nhiều lần. Mèo nhà tôi nặng 3kg, phải trả 1 triệu đồng mới được thả về. Hôm 4/4, bạn tôi mất 7 con mèo, tìm thấy 5 con ở lò mổ nên chi khoản tiền chuộc 5 triệu đồng”, anh N.Đ.P. phản ánh.

Theo anh P., gần nơi anh ở từng xảy ra tình trạng trộm ngang nhiên vào khu công trình đang thi công để trộm chó. Lúc công nhân ra ngăn cản liền bị trộm cầm dao đe dọa.

Du khách lên tiếng

Tình trạng trộm thú cưng lộng hành ở các phường trung tâm Đà Lạt thời gian qua làm người dân lo lắng, du khách bức xúc.

Một buổi chiều, thay vì đến các điểm tham quan theo kế hoạch, bà Anny Bemnett, du khách đến từ Vương quốc Anh đã cùng với những người yêu động vật ký vào tờ đơn kiến nghị cơ quan chức năng xử lý tình trạng trộm cắp vật nuôi ở Đà Lạt. Bà Anny có tình yêu đặc biệt dành cho “xứ sở sương mù” và sau chuyến du lịch 45 ngày lần này, bà dự định quay trở lại Đà Lạt, lưu trú lâu hơn.

Trong mắt nữ du khách người Anh, Đà Lạt hiện ra với không gian đẹp, lãng mạn, con người thân thiện, hiền hòa. Tuy nhiên, Anny cho biết, bà rất buồn trước thực trạng thú cưng của người dân bị kẻ gian bắt trộm, xẻ thịt.

Người dân, khách du lịch ký vào các tờ đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý nạn "cẩu tặc" ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

“Nếu tình trạng này tiếp diễn, du khách sẽ không dám mang thú cưng đến Đà Lạt vì lo ngại mất an toàn. Có thể, một số người sẽ cân nhắc, thậm chí không lựa chọn Đà Lạt là điểm đến vì thú cưng bị bắt trộm”, bà Anny Bemnett nói.

Chị P.N.H.T. (trú tại phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho biết, bản thân chị nuôi mèo và luôn sống trong bất an trước nạn trộm thú cưng lộng hành. Chị T. nói trong lo âu: “Nhiều nơi đã xảy ra tình trạng chủ cố gắng cứu vật nuôi mà bị “cẩu tặc” bắn. Vậy nên, tôi luôn lo lắng việc thú cưng của gia đình bị trộm, cướp, người thân rơi vào thế nguy hiểm”.

Chị T. cho biết, chị đã cùng với người dân, du khách trong và ngoài nước ký vào tờ đơn kiến nghị cơ quan công an các phường trung tâm Đà Lạt xử lý nạn trộm chó, mèo với hy vọng sự yên bình được lập lại.