Tranh chấp, bất đồng trong đầu tư, kinh doanh có xu thế gia tăng

“Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026” do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, khai mạc sáng 25/5 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khẳng định một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững không chỉ cần nguồn lực, công nghệ mà còn cần môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo. Trong đó quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền tự do hợp đồng được bảo vệ và các tranh chấp được giải quyết kịp thời, công bằng, hiệu quả.

Cùng với bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ông Khôi cho rằng trọng tài thương mại và hòa giải thương mại ngày càng có vai trò quan trọng như những thiết chế pháp lý hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Sự kiện là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng để cùng nhìn lại thực tiễn, nhận diện yêu cầu mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cũng như đề xuất những giải pháp thiết thực cho quá trình hoàn thiện thể chế về trọng tài, hòa giải thương mại tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc thẳng thắn: “Có một điều mà chúng ta phải chấp nhận dù không mong muốn, những tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí có xu thế gia tăng”.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia và doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đều phải quan tâm xây dựng cho mình chiến lược và cách thức tiếp cận phù hợp để phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp. Khi có tranh chấp thì có cơ chế giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Ông Ngọc tin tưởng các hoạt động diễn ra trong sự kiện sẽ trở thành cơ hội để cùng chia sẻ, cập nhật những gì đang diễn ra với trọng tài và hoà giải trong khu vực và trên thế giới. Điều này càng quan trọng hơn khi các nước, tổ chức trọng tài trên thế giới đang nỗ lực cải cách, hoàn thiện để thích ứng tốt hơn với sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ và nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng của doanh nghiệp, người dân.

“Tuần lễ Trọng tài và Hoà giải Việt Nam 2026 còn là dịp để tất cả chúng ta cùng nhìn về tương lai của trọng tài và hoà giải Việt Nam, trả lời được câu hỏi lớn: Chúng ta cần làm gì để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của trọng tài và hòa giải tại Việt Nam, để vươn tầm cao mới đáp ứng được giai đoạn phát triển nhanh tới đây của đất nước?”, ông Ngọc đặt vấn đề.

Trong khi đó, GS.TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch VIAC, cho biết Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 được ban hành vừa qua với nhiều nội dung sửa đổi theo hướng hiện đại, linh hoạt, vươn cao để đạt tới chuẩn mực quốc tế và phù hợp hơn với thực tiễn giải quyết tranh chấp.

“Chúng tôi kỳ vọng những bước đi kiên định, sáng tạo của VIAC sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tài phán trọng tài ở Việt Nam, tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và từng bước đưa hoạt động trọng tài tại Việt Nam trở thành sự lựa chọn phổ biến của doanh nghiệp, nhà đầu tư”, ông Hạnh chia sẻ.