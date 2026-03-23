An táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vào ngày 27/3

Theo kế hoạch, nghi thức tẫn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được cử hành lúc 15h ngày 23/3. Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào 8h30 ngày 27/3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận.

Trước đó, lúc 17h22 ngày 22/3, Đức Hồng y trút hơi thở cuối cùng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, hưởng thọ 92 tuổi (61 năm làm Linh mục, 33 năm làm Giám mục và 23 năm làm Hồng y).

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (Ảnh: TGPSG).

Lúc 20h cùng ngày, các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn đã cùng đổ chuông sầu tiễn đưa Đức Hồng y. Cùng lúc, tại Trung tâm Mục vụ, Thánh lễ cầu nguyện được Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác cử hành với 20 linh mục và đại diện chủng sinh, tu sĩ, giáo dân...

Theo thông tin từ Tổng Giáo phận Sài Gòn, những năm gần đây, sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn suy giảm do tuổi già và một số bệnh nền.

Lễ cầu nguyện cho Đức Hồng y được cử hành tại Trung tâm Mục vụ (Ảnh: TGPSG).

Trước Tết Bính Ngọ 2026, Đức Hồng y đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng cấp cứu và được các y bác sỹ hết lòng chữa trị, chăm sóc.

Chiều 22/3, Đức Hồng y được đưa từ bệnh viện về Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn - nơi ngài cư ngụ từ khi về hưu - để cử hành bí tích xức dầu. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam - đã có mặt trước khi Đức Hồng y trút hơi thở cuối cùng.