TPHCM xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng có sự móc nối cán bộ - doanh nghiệp

Đảng ủy UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026. Kế hoạch của TPHCM hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý điều hành.

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Đảng ủy UBND TPHCM yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy cần chủ động phòng ngừa, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, phát hiện từ sớm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ, ngay từ cơ sở, chi bộ.

"Cơ quan, đơn vị nào tự kiểm tra, giám sát không phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mà các cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện thì người đứng đầu, tập thể lãnh đạo nơi đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm", kế hoạch của Đảng ủy UBND TPHCM nêu rõ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM diễn ra ngày 10/4 (Ảnh: Hoàng Quy).

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, văn hóa liêm chính, nghiêm khắc với bản thân, quản lý và chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của người thân, cấp dưới, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp quản lý, phụ trách.

Ngoài việc đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, TPHCM cũng hướng tới việc bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không để “sợ sai, sợ trách nhiệm” cản trở sự phát triển.

Trong năm 2026, TPHCM tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản Nhà nước, các dự án đối tác công tư, công trình, dự án được đầu tư xây dựng nhiều năm nhưng không hiệu quả...

Thành phố cũng tập trung phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Nhất là các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất, với doanh nghiệp; các vụ án, vụ việc xảy ra trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

TPHCM kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành “nhóm lợi ích”, sự cấu kết, móc nối giữa “quan chức - doanh nhân - tội phạm” để trục lợi. Đảng ủy UBND TPHCM cũng nghiêm cấm việc lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong năm 2026, Đảng ủy UBND TPHCM cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm siết kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ gắn với kiểm soát tài sản, thu nhập. Thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp liên chính, gần dân, phục vụ nhân dân.