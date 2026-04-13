TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, trong tuần đón mưa giải nhiệt

Ngày 13/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Thời điểm nắng nóng trong ngày tập trung 12h-16h.

Trong hôm nay, tại một số tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C.

Người dân TPHCM mặc áo khoác, trùm kín đầu để che nắng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đợt nắng nóng này xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh. Gió trên các vùng biển Nam Bộ có cường độ yếu.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ suy yếu và rút dần ra phía Đông; hội tụ gió trên cao có khả năng tồn tại trong khoảng ngày 15- 20/4, gây mưa rào và dông.

Do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết nói trên, khu vực TPHCM và Nam Bộ vào trưa và chiều có nắng nóng, hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và các bệnh liên quan đến tim mạch.

Ngoài ra, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.