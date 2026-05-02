TPHCM và Nam Bộ hạ nhiệt, mưa dông gia tăng trong tháng 5

Ngày 2/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam Bộ trong tháng 5 chuyển dần sang đặc trưng của mùa mưa, với số ngày mưa tăng lên so với tháng 4.

Trong tuần đầu tháng, áp cao lạnh lục địa tiếp tục có những đợt xâm nhập yếu, lệch Đông xuống phía Nam Trung Quốc và khu vực phía Bắc nước ta. Trong khi đó, áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần sang phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì hoạt động với trục đi qua khu vực Trung Bộ và giữa Biển Đông.

Mưa dông có xu hướng gia tăng ở TPHCM và Nam Bộ trong tháng 5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây ở tầng thấp, kết hợp với rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Gió trong tuần đầu có xu thế đổi hướng, sau đó chuyển sang gió Tây Nam với cường độ từ yếu đến trung bình.

Dưới tác động của các hình thế thời tiết này, lượng mưa tại TPHCM có xu hướng gia tăng so với tháng 4, phổ biến ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Số ngày có mưa trong tháng dao động 14-19 ngày, tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Nhiệt độ trong tháng 5 được dự báo giảm nhẹ so với tháng trước, phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C.

Tình trạng nắng nóng có xu hướng giảm dần, nhưng còn xuất hiện cục bộ trong những ngày đầu tháng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa dông đầu mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm, làm hư hại nhà cửa, cây cối và ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.