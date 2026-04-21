TPHCM và Nam Bộ bước vào mùa mưa sớm

Ngày 21/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ đầu đến giữa tháng 5, khu vực sẽ bước vào mùa mưa; riêng Lâm Đồng có thể vào mùa mưa sớm hơn 10-15 ngày.

Từ tháng 5 đến tháng 7, áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng, trong khi gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động.

Dự báo trong 3 tháng này, tổng lượng mưa phổ biến bằng hoặc cao hơn trung bình nhiều năm; số ngày mưa tăng dần theo thời gian. Nhiệt độ trung bình duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,3-0,8 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo TPHCM và Nam Bộ sẽ bước vào mùa mưa trong tháng 5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đáng chú ý, từ tháng 6, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, với tần suất 1-2 cơn mỗi tháng. Dù phần lớn di chuyển lên phía Bắc, các hình thái này vẫn có thể gây thời tiết xấu cho vùng biển và đất liền Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời kỳ chuyển mùa tiềm ẩn nhiều hiện tượng nguy hiểm như dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, trong khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh có thể gây sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động trên biển.

Từ tháng 8 đến tháng 10, Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái mưa nhiều; tổng lượng mưa và nhiệt độ phổ biến xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Mỗi tháng có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; riêng tháng 10 cần đề phòng khả năng có một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương chủ động biện pháp phòng tránh dông lốc, mưa lớn, ngập úng và thời tiết xấu trên biển trong suốt mùa mưa năm nay.