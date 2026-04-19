TPHCM và Nam Bộ hạ nhiệt, cảnh báo mưa dông kèm lốc sét

Ngày 19/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén, dịch dần về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ suy yếu và rút chậm ra phía Đông.

Do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết trên, khu vực Nam Bộ và TPHCM những ngày tới vẫn duy trì nắng nóng. Tuy nhiên, nhiệt độ đã giảm nhẹ so với những ngày trước.

TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ dự báo có mưa dông về chiều tối (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến chiều tối, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khoảng ngày 20-21/4, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển mạnh trở lại và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Bộ hoạt động yếu, sau đó có khả năng mạnh lên trở lại vào khoảng ngày 21/4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kèm hanh khô không chỉ làm tăng nguy cơ cháy nổ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch.

Đồng thời, mưa dông kèm các hiện tượng cực đoan có thể tác động đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng.