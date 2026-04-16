TPHCM và Nam Bộ giảm nắng nóng, khả năng có mưa

Ngày 16/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng vẫn duy trì trên khu vực nhưng cường độ đã giảm nhẹ. Dự báo trong hôm nay, nắng nóng xảy ra cục bộ với phạm vi hẹp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Do độ ẩm không khí cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế vào ban ngày có thể lên tới 37-39 độ C, gây cảm giác oi bức, khó chịu. Đến chiều tối, một số khu vực được dự báo xuất hiện mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng giảm dần ở Nam Bộ, một số khu vực được dự báo có mưa dông vào chiều tối (Ảnh minh họa: Hoàng Hướng).

Đợt nắng nóng này được dự báo tiếp tục duy trì đến hết ngày 16/4, sau đó có xu hướng giảm dần.

Mưa dông vào chiều tối có xu hướng gia tăng và mở rộng phạm vi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí có thể xuất hiện mưa đá.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nắng nóng kéo dài kết hợp hanh khô làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, sự thay đổi thời tiết đột ngột dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Việc đan xen giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông chiều tối cũng làm tăng nguy cơ xảy ra dông lốc, người dân cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.