TPHCM và Nam Bộ nắng nóng giảm dần, nhiệt độ cao nhất 35 độ C

Ngày 18/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng trên toàn khu vực đang có xu hướng giảm cả về phạm vi và cường độ.

Trong ngày, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ, phạm vi hẹp. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tại TPHCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, giảm khoảng 1-2 độ C so với những ngày trước đó.

Nắng nóng tại TPHCM và Nam Bộ đang có xu hướng giảm dần (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thời tiết ban ngày có nắng, đến chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp hanh khô làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, sự thay đổi thời tiết đột ngột dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Việc đan xen giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông về chiều tối cũng làm tăng nguy cơ xảy ra dông lốc, do đó người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.