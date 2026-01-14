TPHCM trang bị ChatGPT cho các cấp lãnh đạo trong tháng 1

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ diễn ra sáng 14/1, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng đã trình bày tham luận về một số định hướng của thành phố trong năm 2026.

Trong đó, các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, huy động các lực lượng công nghệ số cộng đồng hỗ trợ từng địa phương.

"TPHCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố và các xã, phường, đặc khu", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về nội dung này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết, TPHCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố và các phường, xã trong tháng 1. Trợ lý ảo sẽ trở thành công cụ để hỗ trợ cho các công việc của các cấp. Đi cùng với việc trang bị, thành phố sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ sử dụng trợ lý ảo để phục vụ cho công việc.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng tại hội nghị (Ảnh: H.T.).

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, năm 2026 được Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 xác định là năm tăng tốc, triển khai đồng bộ các giải pháp để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng góp thiết thực, đo lường được vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Trọng tâm của chúng ta năm nay là có sản phẩm cụ thể. Các năm trước, chúng ta đã tập trung cho các viện, trường thì năm nay phải đặt trọng tâm ở khu vực doanh nghiệp và cụ thể hóa, huy động tất cả nguồn lực và ưu tiên một số lĩnh vực chiến lược", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM nói.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cũng đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay. Cụ thể, TPHCM cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số, quản trị thông minh, mở rộng độ phủ sóng 5G từ 70% lên 80% dân số.

Theo ông Lâm Đình Thắng, 54 phường, xã của thành phố đang thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Hội Tin học TPHCM, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung đã tổ chức lực lượng hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Ông Lâm Đình Thắng cho biết, trong năm nay, TPHCM sẽ mở rộng khai thác các hạ tầng số như khu công nghệ cao, công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số. Trong quý I, TPHCM cũng công bố đề án xây dựng đô thị thông minh để thu hút nhà đầu tư, hình thành kiến trúc dữ liệu mới của siêu đô thị.

Trong năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 đã đề nghị các tỉnh, thành đăng ký 3-5 bài toán về các vấn đề lớn, mang tính cụ thể, có sản phẩm và đo lường được. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược của địa phương trong năm 2026.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, điểm nghẽn của các doanh nghiệp hiện tại là thiếu thông tin để đổi mới công nghệ. Do đó, thành phố cần làm một sàn giao dịch công nghệ.

Ngoài ra, UBND TPHCM đã ban hành đề án về trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với trung tâm này, TPHCM sẽ thực thi nhiều chính sách mới, thí điểm thương mại và cho vay bằng tài sản trí tuệ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Ngoài ra, Trung ương cũng giao TPHCM hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, trong đó có sự tham gia của ngân sách Nhà nước trong năm 2026. TPHCM cũng đề xuất đề án thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, đây là mô hình sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) của TPHCM.

Mô hình này được thực hiện trong 2,5 năm, ngân sách Nhà nước sẽ chịu rủi ro đầu tư cho đề tài nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp được giao quyền sử dụng nghiên cứu và hình thành sản phẩm công nghệ.

"Dự kiến năm nay, TPHCM có ít nhất 5 sản phẩm về công nghệ chiến lược tham gia mô hình này. Trong đó có các sản phẩm về tế bào gốc, UAV, trí tuệ nhân tạo, vật liệu y sinh", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thông tin.