TPHCM tìm giải pháp gỡ vướng cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 5/12, Thường trực HĐND TPHCM và Trường Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức hội thảo khoa học vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực trạng tại TPHCM và giải pháp.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền, PGS TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cùng đại diện các phường, xã, đặc khu, chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, sau hơn 5 tháng tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từng phường, xã, đặc khu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều nỗ lực thích ứng, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, nhiều vấn đề liên quan tới tổ chức, quy chế hoạt động, thể chế đã cơ bản ổn định, đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Hoàng Quy).

Với vai trò là cơ quan đại diện tiếng nói của cử tri, ngay từ đầu tháng 7, HĐND đã luôn đồng hành cùng chính quyền thành phố trong việc rà soát, ban hành các nghị quyết, tạo cơ sở vững chắc để đảm bảo việc vận hành thông suốt. HĐND TPHCM liên tục có các đoàn khảo sát, giám sát đối với cấp xã để kịp thời phát hiện bất cập, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

HĐND TPHCM cũng ban hành nhiều chính sách về chế độ, phân cấp, phân quyền để phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo mô hình mới. Tuy nhiên, TPHCM còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, phát huy tốt nhất nguồn lực của địa phương trong không gian phát triển mới.

“Trong sự chuyển mình mạnh mẽ, hệ thống chính trị của thành phố chưa bao giờ tự bằng lòng với chính mình, luôn vươn mình với quyết tâm cao nhất thành phố và vì cả nước”, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), vụ đánh giá sau 5 tháng, cả nước đã kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở các địa phương, bảo đảm tính thông suốt. Tuy nhiên, một số quy định phân cấp, phân quyền còn khác nhau giữa luật và nghị định, dẫn đến lúng túng trong cách hiểu và thực hiện tại địa phương.

Về nhân sự, thời gian đầu, số lượng và chất lượng cán bộ, công chức được bố trí chưa đồng đều. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, địa chính, tài chính, y tế, xây dựng, giáo dục.

Trước thực trạng này, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương đề nghị các cơ quan rà soát, ban hành các văn bản pháp luật để xử lý mâu thuẫn, chồng chéo, lấp đầy các khoảng trống pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng tâm. Các cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật, quản trị công và chuyển đổi số...