TPHCM thu hồi khu đất vàng hơn 2.300m2 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo

UBND TPHCM vừa có quyết định thu hồi khu đất diện tích hơn 2.341m2 tại số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Khu đất do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố (trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao) quản lý, sử dụng.

Lý do thu hồi là người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024. Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao cũng có công văn trả lại khu đất này.

Đường Trần Hưng Đạo đoạn qua phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Sau khi thu hồi, UBND TPHCM yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức di dời các hoạt động, tài sản tại cơ sở số 257 Trần Hưng Đạo. Đơn vị cần bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao đồng thời bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến khu đất; thực hiện báo cáo, kê khai biến động tài sản và các thủ tục liên quan đến tài sản công theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Sở Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn Sở Văn hóa và Thể thao xử lý, di dời, bàn giao, báo cáo, kê khai biến động tài sản theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Cơ quan này cũng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình tiếp nhận, quản lý khu đất; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét các khó khăn, vướng mắc theo quy định.

Trước đó, khu đất 257 Trần Hưng Đạo được TPHCM đề xuất bổ sung vào quỹ đất để thanh toán cho chủ đầu tư dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).