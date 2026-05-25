TPHCM thu hồi 3 khu đất ngay khu trung tâm và Khu Công nghệ cao

UBND TPHCM ban hành thông báo và quyết định thu hồi khu đất tại số 362-364 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024.

Khu đất bị thu hồi thuộc thửa số 584, tờ bản đồ số 5, bộ địa chính phường 5, quận 3 (theo tài liệu năm 2000), với diện tích hơn 140m2. Theo cơ quan Nhà nước, khu đất này được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất theo Công văn số 4824 ngày 14/12/2022 của UBND TP.

UBND phường Bàn Cờ được giao trách nhiệm chuyển thông báo thu hồi đất cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không nhận hoặc vắng mặt, địa phương phải lập biên bản và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

UBND TPHCM cũng yêu cầu doanh nghiệp xử lý tài sản trên đất (nếu có) theo thời hạn quy định. Quyết định thu hồi đất có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo thu hồi đất.

Một góc TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cùng thời điểm, UBND TP ban hành quyết định thu hồi khu đất tại lô E2a-8, đường N10, Khu Công nghệ cao (quận 9 cũ) của Trung tâm Công nghệ y sinh Meikotec do đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Khu đất này trước đây được Ban quản lý Khu Công nghệ cao ký hợp đồng cho Trung tâm nghiên cứu công nghệ y sinh USM thuê vào năm 2016. Đến năm 2019, đơn vị đổi tên thành Trung tâm Công nghệ y sinh Meikotec.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận bàn giao khu đất, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra lấn chiếm hoặc xây dựng trái phép, đồng thời đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng được giao thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất đã ký năm 2016, phối hợp với Sở Tài chính rà soát việc xử lý tiền thuê đất còn lại cho thời gian chưa sử dụng nếu có.

Trung tâm Công nghệ y sinh Meikotec có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng và phối hợp bàn giao khu đất theo quy định. Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố sẽ thực hiện thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho khu đất này và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính.

Trong một quyết định khác, UBND TPHCM thu hồi lô đất T2-1.4, đường D1, Khu Công nghệ cao (quận 9 cũ) của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao do chấm dứt dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Khu đất có diện tích 6.600m2, được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho thuê theo hợp đồng ký ngày 1/3/2016. UBND TP giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp nhận bàn giao khu đất, quản lý chặt chẽ hiện trạng và thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng và an ninh trật tự trong Khu Công nghệ cao; đồng thời phối hợp bàn giao khu đất cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao quản lý.

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố sẽ thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho khu đất này. Sở Tài chính và Thuế TPHCM được giao hướng dẫn, rà soát và truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính còn nợ theo quy định.