TPHCM sắp có tuyến đường liên cảng hơn 8.700 tỷ ở cửa ngõ phía Đông

TPHCM chính thức triển khai dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 với tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng. Công trình hạ tầng quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Hướng tuyến dự án đường liên cảng hơn 8.700 tỷ đồng ở khu Đông TPHCM (Video: Nam Anh - Trương Khởi).

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 TPHCM sẽ được đầu tư theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Tuyến đường có chiều dài khoảng 5,9km, bắt đầu từ đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần nút giao Mỹ Thủy – một trong những "điểm đen" ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm qua của TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, khu vực đường Nguyễn Thị Định, đặc biệt là đoạn hướng vào cảng Cát Lái, luôn trong tình trạng quá tải với lượng lớn xe tải và container, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Ngay cả làn xe máy cũng thường xuyên rơi vào tình trạng tương tự.

Ông Lê Văn Đại (41 tuổi), một người dân thường xuyên di chuyển qua đây, bức xúc chia sẻ: "Hằng ngày, tôi phải đi qua con đường này để đến công trường làm việc. Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên. Có hôm tan làm từ 17h30 nhưng phải đến 20h mới về đến nhà".

Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 8.782 tỷ đồng, trong đó ngân sách TPHCM đóng góp khoảng 8.470 tỷ đồng, phần còn lại 312 tỷ đồng do các doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án đóng góp.

Tuyến đường được thiết kế với quy mô 12 làn xe, vận tốc 60km/h.

Hiện tại, tuyến đường nội khu dọc cảng Cát Lái chỉ kéo dài vài trăm mét và chưa kết nối được với cảng Phú Hữu, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa.

Dự án dự kiến khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành vào quý IV/2028.

Đoạn cuối của dự án, từ cảng Phú Hữu đến đường Vành đai 3, chủ yếu đi qua các khu đầm lầy lớn, dân cư thưa thớt.

Dự án sẽ thu hồi hơn 61ha đất, ảnh hưởng đến 139 hộ dân và tổ chức. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến bắt đầu từ quý II/2026 và kéo dài đến đầu năm 2027.

Ông Thái Văn Nhân (60 tuổi), một lái đò trên Rạch Chiếc, bày tỏ lo lắng: "Tôi đã gắn bó với cái nghề lái đò hơn 30 năm, nuôi cả gia đình bằng công việc này. Gia đình cũng đồng tình với chủ trương làm tuyến đường liên cảng vì lợi ích chung. Nhưng nếu giải toả, chuyển đi nơi khác thì ở tuổi này tôi không biết làm nghề gì để sống, mong nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ để ổn định cuộc sống".

Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 TPHCM sẽ kết thúc tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3. Tuyến đường sẽ được bổ sung các nhánh nút giao và cầu vượt để đảm bảo khả năng lưu thông thông suốt.

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ tăng năng lực giao thông ra vào cảng mà còn rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa giữa TPHCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đây được đánh giá là trục giao thông chuyên dụng mới, kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với các tuyến huyết mạch liên vùng như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, giảm tải cho các trục đường hiện hữu như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 (nhánh phía Đông) và Xa lộ Hà Nội - những điểm nóng ùn tắc gắn liền với hoạt động logistics và xuất nhập khẩu.

Vị trí, hướng tuyến dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 TPHCM (Đồ hoạ: Ngọc Tân).