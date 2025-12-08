Thiết bị truyền tin báo cháy giúp nâng cao khả năng phản ứng khi xảy ra sự cố

Phần lớn sự cố xảy ra vào ban đêm, thời điểm dễ bị bỏ sót, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì đám cháy đã lan rộng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại nặng về người và tài sản.

Từ yêu cầu phải nhận tin nhanh, xử lý sớm, Nhà nước đã ban hành Luật 55 và Nghị định 105, quy định rõ tất cả cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC) phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy từ ngày 1/7. Quy định này nhằm bảo đảm mỗi điểm cháy đều được truyền tín hiệu kịp thời, kể cả khi cơ sở không có người trực.

Chủ cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) nhận tin báo cháy ngay lập tức ngay khi có sự cố (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Những lợi ích của thiết bị truyền tin báo cháy

Đối với cơ sở, hộ kinh doanh: Thiết bị có thể cảnh báo 24/7 đến tối thiểu 3 số điện thoại qua cuộc gọi tự động và ứng dụng di động cho chủ cơ sở. Người quản lý nắm được tin báo mọi lúc, mọi nơi. Sự cố nhỏ như chập điện, khói bất thường nếu được phát hiện sớm, sẽ giúp cơ sở xử lý từ ban đầu, tránh cháy lan.

Đối với lực lượng PCCC&CNCH: Tín hiệu báo cháy được truyền về Trung tâm Thông tin Chỉ huy, kèm theo vị trí, dữ liệu cơ sở, nguồn lực hỗ trợ và tuyến đường nhanh nhất. Trong thời gian chờ cơ sở xác minh, lực lượng chức năng đã có thể chuẩn bị phương án tốt nhất.

Từ đó, thời gian lực lượng PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường được rút ngắn, tăng khả năng cứu người và hạn chế thiệt hại.

Lực lượng PCCC&CNCH phối hợp cùng GTEL triển khai xây dựng hệ thống truyền tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Để bảo đảm hệ thống hoạt động thống nhất trên toàn quốc, Bộ Công an giao Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp cùng GTEL và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng hệ thống truyền tin báo cháy. Quyết định 8390 cũng giao GTEL cung cấp dịch vụ truyền tin và bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

Theo Nghị định 105, hạn cuối lắp đặt thiết bị là ngày 1/7/2027. Trường hợp không chấp hành, cơ sở bị xử lý theo Nghị định 106, mức phạt lên tới 60 triệu đồng tùy mức độ vi phạm.

Việc hoàn thiện hệ thống truyền tin báo cháy không chỉ đáp ứng quy định pháp luật, mà còn giúp các cơ sở chủ động bảo vệ tài sản, trong khi lực lượng PCCC nhận tin nhanh, xử lý kịp thời hơn. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại cháy nổ trong thời gian tới.