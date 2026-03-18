TPHCM nghiên cứu diện tích được tách thửa để tránh phân lô bán nền

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh liên quan tới dự thảo quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, nhu cầu chính đáng để ổn định cuộc sống của người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tập trung, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị và phường, xã để rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định.

Khu đất thuộc ngoại thành TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong đó, sở cần tiếp tục lấy ý kiến đầy đủ của các phường, xã, Hiệp hội Bất động sản thành phố và hiệp hội có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học. Những việc này cần thực hiện trước ngày 22/3.

Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thanh tra thành phố và đơn vị có liên quan thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo. UBND TPHCM yêu cầu các quy định sau khi hoàn thành cần phù hợp thực tiễn, phong tục tập quán của địa phương, hài hòa giữa nhu cầu chính đáng của người dân và công tác quản lý Nhà nước.

Sở Nông nghiệp và môi trường cần rà soát, đánh giá kỹ hơn về tiêu chí điều kiện hạ tầng khi tách thửa, hợp thửa, đặc biệt là áp dụng cho khu vực nông thôn. Các tiêu chí cần tránh phát sinh việc khu dân cư sau khi tách thửa không đảm bảo hạ tầng sau khi tách thửa.

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu nghiên cứu ràng buộc tính pháp lý ổn định, lâu dài, có sự xác nhận của chính quyền địa phương để đảm bảo không phát sinh tranh chấp, khiếu nại trong quá trình sử dụng đối với lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề cho đi qua…

Các đơn vị cũng nghiên cứu quy định diện tích tối đa cho phép tách thửa để tránh tình trạng lợi dụng phân lô bán nền, không thực hiện dự án theo quy định pháp luật. Các nội dung pháp luật chưa quy định cần được nghiên cứu, bổ sung để giao thẩm quyền cho UBND phường, xã chủ động xem xét, quyết định hoặc tham mưu cho UBND TPHCM.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu, kế thừa những kết quả, thuận lợi đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định về tách thửa, hợp thửa của các địa phương trước khi sáp nhập.