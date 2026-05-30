TPHCM mưa trắng trời tối cuối tuần, cảnh báo ngập

Tối 30/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn. Từ chiều muộn, bầu trời chuyển đen kịt, mưa xối xả khiến tầm nhìn trên nhiều tuyến đường bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Từ 18h, mưa bắt đầu xuất hiện tại phường Gò Vấp, Hạnh Thông, Bình Thạnh và các địa bàn lân cận. Nhiều khu vực ghi nhận mưa vừa đến mưa to, kèm dông, sét và gió giật mạnh, khiến giao thông gặp khó khăn.

TPHCM mưa trắng trời vào tối cuối tuần (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 17h50, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây dông phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các phường Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Định, Chánh Hưng, Phước Hải, Thạnh An, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương,...

Trong 3-4 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên, sau đó lan sang các địa bàn khác. Lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s). Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng.