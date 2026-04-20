Chiếc Mercedes S63 bị "bỏ rơi" 10 năm trên vỉa hè Hà Nội là tang vật vụ án

Liên quan đến chiếc Mercedes S63 bị "bỏ rơi" 10 năm, ngày 20/4, chỉ huy Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành cẩu chiếc xe khỏi vỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

Theo vị chỉ huy, qua xác minh, công an phường xác định chiếc xe là tang vật trong một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Chiếc xe sẽ được cẩu đi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 bị "bỏ rơi" trên vỉa hè trong suốt gần 10 năm.

Người dân tại đây cho biết sau nhiều năm phơi mưa nắng, chiếc xe vẫn gần như nguyên trạng, không bị lấy mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay di dời.

Năm 2025, khi khu phố lát lại vỉa hè, công nhân đã dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công, sau đó lại đưa xe về đúng vị trí cũ, các bánh xe được kê cẩn thận.