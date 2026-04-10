TPHCM còn 57 điểm ngập nặng trên 30cm

Tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 10/4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh thông tin về thực trạng và giải pháp đối với vấn đề ngập nước của địa phương.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho hay, sau sáp nhập, toàn địa bàn có 159 điểm ngập nước do mưa, triều cường. Trong đó, thành phố có 57 điểm ngập nặng từ 57cm trở lên, kéo dài hơn 90 phút, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân và vệ sinh môi trường.

Các vị trí ngập nặng chủ yếu thuộc khu vực TPHCM cũ với 30 điểm, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 14 điểm và khu vực Bình Dương cũ có 8 điểm.

Đường Trần Xuân Soạn ở TPHCM ngập nặng mỗi khi mưa lớn, triều cường (Ảnh: Nam Anh).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM thông tin, khu vực Bình Dương cũ có địa hình cao, ít xảy ra ngập úng nặng; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu xảy ra các vụ sạt lở bờ biển. Khu vực TPHCM trước sáp nhập vẫn là nơi ngập nặng nhất.

"Dự án chống ngập 10.000 tỷ của thành phố cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng trong năm nay, nhưng chưa thể khép kín toàn bộ vành đai bảo vệ triều cường. Thành phố vẫn bị triều cường xâm nhập, ngập khi mưa lớn, thời tiết cực đoan", ông Lê Ngọc Linh nói.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nhận định, nguyên nhân khách quan của tình trạng ngập úng tại TPHCM là biến đổi khí hậu, mưa với tần suất lớn, triều cường dâng cao thất thường. Đặc biệt, TPHCM đang đối mặt với tình trạng sụt lún địa tầng trung bình 2cm/năm, có nơi lên đến 5-7cm/năm.

Từ năm 2001 đến nay, một số khu vực tại TPHCM đã lún 50-70cm. Cao độ trung bình của TPHCM so với mực nước biển chỉ còn 0,8-1m tùy khu vực.

"Nguyên nhân chủ quan là quy hoạch của thành phố chưa được cập nhật, điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế. Việc chống ngập vẫn thực hiện theo địa bàn hành chính, ngập đâu xử lý đó, nâng chỗ này lại gây ngập chỗ khác", ông Lê Ngọc Linh nêu thực trạng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh cho biết, để khắc phục tình trạng ngập của địa phương, các cơ quan cần áp dụng đồng bộ giải pháp công trình và phi công trình. Trong đó, giải pháp phi công trình là tăng cường tuyên truyền, phổ biến người dân về việc không xả rác bừa bãi; triển khai đề án di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch; tăng cường duy tu, bảo trì hệ thống kênh, cống thoát nước; điều tiết hồ chứa, việc xả lũ ở thượng nguồn.

Đối với giải pháp công trình, Sở Xây dựng đã đề xuất lộ trình xây dựng các dự án chống ngập từ nay đến năm 2030 nhằm khắc phục triệt để 159 điểm ngập. Sau khi các công trình, dự án hoàn thành, tình trạng ngập của thành phố cơ bản được khắc phục và không còn tái diễn.