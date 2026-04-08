TPHCM chi 45 tỷ đồng chuyển đổi đèn chiếu sáng tại 532 tuyến hẻm

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chuyển đổi hệ thống đèn chiếu sáng dân lập sang chiếu sáng đô thị tại 11 phường trên địa bàn.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư. Phạm vi triển khai gồm các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới.

Hệ thống chiếu sáng của một tuyến đường tại trung tâm TPHCM (Ảnh: B.C.).

Việc thực hiện cải tạo, chuyển đổi hệ thống đèn nhằm xây dựng hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ với mạng lưới chiếu sáng công cộng. Công trình cũng góp phần cải thiện môi trường sống, tăng cường an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và hạn chế nguy cơ cháy nổ, sự cố điện.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại 532 tuyến hẻm với tổng chiều dài khoảng 64,3km. Hạng mục bao gồm lắp đặt 3.104 bộ đèn, ưu tiên sử dụng công nghệ LED tiết kiệm năng lượng nhằm giảm áp lực hệ thống điện vào giờ cao điểm.

Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 45 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến là trong giai đoạn 2026-2028.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí vốn theo đúng tiến độ của dự án. Sở Xây dựng là cơ quan theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra nhằm bảo đảm tuân thủ quy định.

Chủ đầu tư của dự án chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức triển khai, bảo đảm đúng nội dung đã được phê duyệt.