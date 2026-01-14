Tổng Bí thư trao Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Thứ tư, 14/01/2026 - 11:08 Sáng 14/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng).Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).Tổng Bí thư và các đại biểu tham quan gian trưng bày trang thiết bị và nhu yếu phẩm quân sự (Ảnh: TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Theo www.vietnamplus.vn