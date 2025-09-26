Triển lãm Du học Phần Lan 2025: Hành trình khám phá toàn diện từ lớp học đến đời sống

Tại TPHCM, sự kiện được Finest Future Việt Nam đồng tổ chức cùng Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) - ngôi trường vận hành theo mô hình giáo dục Phần Lan, toạ lạc trong khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. VFIS khẳng định vị thế với triết lý học tập nhân văn, nơi mỗi học sinh được khuyến khích phát triển cá nhân và nuôi dưỡng niềm vui học tập.

Phần Lan - điểm đến của tri thức và hạnh phúc

Không phải ngẫu nhiên mà Phần Lan nhiều năm liền được công nhận là “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Điều này bắt nguồn từ nền giáo dục nhân văn, nơi học sinh không bị cuốn vào áp lực điểm số, mà được khuyến khích khám phá bản thân, phát triển tư duy độc lập và sáng tạo.

Hệ thống trường học tại Phần Lan xây dựng môi trường bình đẳng, cởi mở, với sự đồng hành tận tâm của thầy cô - những người không chỉ giảng dạy, mà còn là “người bạn lớn” đồng hành cùng học sinh.

Lớp học ngoại khoá tại Phần Lan (Ảnh: Finest Future).

Du học sinh tại Phần Lan vì thế không chỉ được trang bị tri thức vững vàng, mà còn được sống trong một xã hội an toàn, môi trường trong lành, hệ thống phúc lợi toàn diện. Đó là nền tảng để các em trưởng thành không chỉ về học vấn mà cả nhân cách, để tự tin bước vào một thế giới hội nhập toàn cầu.

Du học sinh Việt Nam tại Phần Lan (Ảnh: Finest Future).

Trải nghiệm phong phú tại khuôn viên triển lãm

Trong buổi sáng, khách tham dự triển lãm sẽ bước vào một không gian được thiết kế sống động với nhiều khu vực khác nhau: từ gian tư vấn chung, tư vấn visa, đến gian trưng bày của các trường trung học Phần Lan, nơi học sinh có thể tham gia phỏng vấn 1-1 cùng đại diện trường để đánh giá mức độ phù hợp và hiểu rõ những bước chuẩn bị cần thiết trước khi nhập học.

Song song đó, các gia đình sẽ được tư vấn lộ trình học tập cá nhân hóa miễn phí, bao gồm định hướng ngành học, nghề nghiệp cũng như cơ hội ở lại Phần Lan để làm việc và phát triển tương lai. Các em học sinh còn có cơ hội trải nghiệm thử tiếng Phần Lan, chơi trò chơi dân gian, cũng như lưu giữ kỷ niệm tại quầy chụp ảnh. Mỗi bước chân tại triển lãm được ví như hành trình du học thu nhỏ - từ chuẩn bị hồ sơ, chọn trường, đến hòa nhập với văn hóa mới.

Triển lãm giáo dục của Finest Future tại Phần Lan (Ảnh: Finest Future).

Chuỗi hội thảo - nơi câu chuyện được kể từ những người trong cuộc

Nếu khu vực triển lãm mang đến cái nhìn trực quan thì khán phòng hội thảo là nơi phụ huynh và học sinh được lắng nghe những câu chuyện cảm hứng từ các hiệu trưởng đến từ Phần Lan.

Bà Mari Pirkkala - Hiệu trưởng trường Rautalammin lukio sẽ chia sẻ về những ngày đầu của học sinh Việt Nam tại Phần Lan - khi mọi thứ đều mới mẻ, từ trường lớp đến bạn bè. Với sự tận tâm, bà cho thấy cách các trường Phần Lan đồng hành để học sinh nhanh chóng tìm thấy sự tự tin, từ các chương trình hỗ trợ ngôn ngữ đến mạng lưới bạn đồng hành.

Ông Vesa Leinonen - Hiệu trưởng trường Keuruun yhteiskoulun lukio mang khán giả đến với những năm tháng quan trọng của bậc trung học, khi học sinh dần khám phá đam mê học thuật, được định hướng chuyên sâu theo thế mạnh cá nhân. Không chỉ là sách vở, đó còn là giai đoạn học sinh biến trải nghiệm thành hồ sơ ấn tượng, tham gia các dự án nghiên cứu, hoạt động cộng đồng - những hành trang giúp mở rộng cánh cửa vào đại học quốc tế.

Bà Tiina Marttinen - Hiệu trưởng trường Itä-Hämeen opisto và bà Marika-Irmeli Annala - Hiệu trưởng trường Kemijärven kaupunki sẽ tập trung vào các lộ trình học tập đặc biệt, nơi học sinh có thể rút ngắn thời gian nhưng vẫn giữ chất lượng. Qua những câu chuyện cụ thể, bà cho thấy trường không chỉ quan tâm đến kết quả học tập, mà còn chú ý từng bước trưởng thành của học sinh, từ ngôn ngữ, kỹ năng sống đến định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Loạt phiên chia sẻ mở ra bức tranh toàn cảnh: từ những thành công của du học sinh Việt Nam tại Phần Lan, đến lộ trình chi tiết để chuẩn bị hồ sơ và nắm chắc cơ hội. Với sự rõ ràng và cụ thể, chuỗi hội thảo trở thành tấm bản đồ dẫn lối cho phụ huynh và học sinh đến với nền giáo dục nhiều năm liền được công nhận hàng đầu thế giới.

Lễ tốt nghiệp THPT tại Phần Lan (Ảnh: Finest Future).

Triển lãm Du học Phần Lan 2025 là nơi để thông tin trở thành trải nghiệm, để câu chuyện giáo dục Phần Lan được kể bằng cảm xúc và hành trình thật. Đây là cơ hội để phụ huynh và học sinh Việt Nam đối thoại trực tiếp với những nhà giáo dục hàng đầu - những “người giữ chìa khóa” cho cánh cửa học tập tại xứ sở hạnh phúc.

Phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham gia miễn phí qua website https://vietnam.finestfuture.vn.