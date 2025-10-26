Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Anh

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gọi tắt là Anh) Keir Starmer.

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973. Hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 9/2010.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược ngày 30/9/2020 với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: TTXVN).

Về hợp tác kinh tế, thương mại, hai nước đã ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA), chính thức có hiệu lực vào 31/12/2020.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 8,424 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 7,543 tỷ USD, tăng 18,9% so với năm 2023; nhập khẩu đạt 881,050 triệu USD, tăng 10,8%.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỷ USD (tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024). Thương mại Việt Nam và Anh đạt mức cao nhất từ trước tới nay

Về đầu tư, tính đến hết tháng 8, Anh có gần 606 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỷ USD, đứng thứ 15/152 trong số các nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Vốn đầu tư tập trung vào công nghiệp chế biến (1,77 tỷ USD), hoạt động kinh doanh bất động sản (1,1 tỷ USD), khai khoáng (701 triệu USD).

Việt Nam có 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống

Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam (50 triệu Bảng Anh/năm cho giai đoạn 2006-2010). Năm 2016, Anh chấm dứt viện trợ song phương cho Việt Nam và đóng cửa Văn phòng Bộ Hợp tác phát triển Anh tại Việt Nam (DFID).

Hiện tại, Anh thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam thông qua các quỹ hợp tác tại khu vực ASEAN của Anh như Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton và một số quỹ khác...

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, Anh chú trọng phát triển hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này với sự hiện diện của Hội đồng Anh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM; tích cực thúc đẩy sự tham gia của các trường hàng đầu của Anh trong liên kết đào tạo, hợp tác phát triển các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Về hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, Anh là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác thường xuyên và sôi động nhất với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và triển khai các kết quả tại Hội nghị COP26.

Tại cuộc họp tháng 3/2022 tại Đức, các Bộ trưởng G7 đã quyết định thông qua đề xuất của Anh về việc ủng hộ một thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa G7 và Việt Nam (JETP).

Hiện có khoảng 110.000 người Việt ở Anh, bao gồm cả 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh. Cộng đồng người Việt ở Anh nhìn chung sống hòa nhập, ổn định, 90% sống tập trung tại các thành phố lớn như London, Birmingham, Manchester…