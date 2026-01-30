Tổng Bí thư Tô Lâm: Thời khắc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - EU

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa ngày 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh mối quan hệ sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, đồng thời khẳng định đây là thời khắc lịch sử trong quan hệ song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị và quyết tâm rất cao của hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và EU cần tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai cụ thể các định hướng của khuôn khổ quan hệ mới được xác lập để đưa quan hệ phát triển tương xứng với tầm mức mới.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hợp tác biển, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững, tiến tới gỡ "thẻ vàng" IUU.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu khẳng định EU mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy thương mại tự do, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh, kinh tế biển, hạ tầng giao thông, an ninh quốc phòng, tự do hàng hải, ứng phó với các thách thức toàn cầu, vì hòa bình, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhất trí với những định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất cho quan hệ hai bên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện EU - Việt Nam thực chất, hiệu quả.

Ông Antonio Costa nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Cùng với đó, hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghệ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo Hiến chương Liên Hợp Quốc; đồng thời cùng thúc đẩy hợp tác toàn cầu, các chương trình nghị sự quốc tế chung về ứng phó với các thách thức phi truyền thống.