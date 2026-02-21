Kết quả chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa trả lời báo chí về chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Trung cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

"Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững và đồng thời đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế", ông Trung nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: TTXVN).

Ông Trung nhấn mạnh thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, Việt Nam đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một nhà nước Palestine ở Trung Đông.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Nhân dịp tham dự cuộc họp, ông Trung cho biết Tổng Bí thư đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và đối với vấn đề Palestine.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

"Dư luận đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam là mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối với vị thế của Việt Nam và khả năng đóng góp của Việt Nam", ông Trung khẳng định.

Trong các trao đổi dịp này, ông Trung cho biết Tổng Bí thư đã khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo đảm cho ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.

Cùng với đó, trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo của các nước ở khu vực Trung Đông và các nước ở các khu vực khác tham dự cuộc họp, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với nước chủ nhà, ông Trung cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Mỹ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ...

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay Tổng Bí thư đã chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà là Mỹ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

"Chuyến công tác của Tổng Bí thư nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà chúng ta sớm triển khai ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV mà trước hết là những hoạt động đối ngoại quan trọng rất thành công với các nước láng giềng", ông Trung nói.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng cho biết sắp tới sẽ có những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của chúng ta với các nước láng giềng.