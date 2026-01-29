Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Làng Sen, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương đã về Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Tại đây, Tổng Bí thư và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và người thân trong gia đình Bác (Ảnh: P. Bằng).

Trước anh linh của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn, nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, tại Khu lưu niệm Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư và đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Lê Hồng Phong, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong (Ảnh: P. Bằng).

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân 217 liệt sĩ hy sinh trong phong trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, để lại bài học sâu sắc về tư tưởng lấy dân làm gốc trong sự nghiệp cách mạng.