Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 đến 24/10, trưa 24/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề: "Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á - Âu Việt Nam - Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Sofia (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria

Đại học Tổng hợp Sofia là một trong những đại học danh tiếng và lâu đời nhất của Bulgaria. Nhà trường có Bộ môn tiếng Việt, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, vun đắp và không ngừng củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria.

Phát biểu trước thầy cô và sinh viên nhà trường, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược là cam kết chính trị mạnh mẽ giữa hai nước có bề dày lịch sử, có chung khát vọng kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đã chọn Bulgaria là một trong những điểm đến thăm đầu tiên vào những ngày mùa Thu tháng 8 năm 1957, ba năm sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Quyết định đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự tin cậy, gắn bó và niềm tin vào tương lai quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bulgaria, đặt nền móng cho một tình bạn chân thành từ trái tim đến trái tim giữa hai dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Sau khi Việt Nam giành được hòa bình, thống nhất đất nước, giữa những bộn bề khó khăn do bị bao vây, cấm vận, những viên thuốc Anagin, những tấm vải ca-rô quý giá và sự hỗ trợ kịp thời khác của người dân Bulgaria là hiện thân cho sự sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tục ngữ Việt Nam có câu: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Các bạn Bulgaria là một dân tộc đầy nghĩa tình và "tình bạn lúc hoạn nạn là tình bạn chân thành nhất".

Tổng Bí thư cho rằng thế giới đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại. Cục diện thế giới chuyển động theo hướng đa cực và đa trung tâm. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều trở ngại và khó khăn. Cạnh tranh địa chiến lược đang diễn ra ở mức độ gay gắt và toàn diện nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, đan xen hơn. Hợp tác đa phương tiếp tục khẳng định vai trò, song cũng đứng trước nhiều thách thức về nguồn lực và hiệu quả. Đột phá về khoa học - công nghệ tạo cơ hội bứt phá, đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức và nguy cơ mới.

Nhấn mạnh về tầm nhìn và quan hệ hai nước trong chương mới khi đã được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời khỏi thế giới. Việc hai nước cùng nhau phát triển, cùng ủng hộ lẫn nhau và kiên định đi theo con đường hòa bình, độc lập, tự chủ và thịnh vượng là lựa chọn mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước. Hai nước cùng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về trật tự thế giới công bằng và hòa bình, cùng ủng hộ thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi quốc gia.

Tạo cơ hội hợp tác to lớn cùng nhau phát triển, thịnh vượng

Tổng Bí thư cho rằng, trong suốt 75 năm qua, quan hệ Việt Nam - Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, đứng trước những chuyển biến nhanh chóng, sâu rộng của tình hình quốc tế, hai nước cần đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn. Cả Việt Nam và Bulgaria đều có những thế mạnh mà hai bên có thể bổ trợ rất hiệu quả cho nhau như hàng hóa tiêu dùng, lao động, khoa học công nghệ, nông nghiệp chất lượng cao…

Sự hợp tác giữa nguồn nhân lực, chuyên môn công nghệ cao của Bulgaria với nhu cầu chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội hợp tác to lớn, giúp hai nước cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Tổng Bí thư nhấn mạnh các trụ cột hợp tác chiến lược mà hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới là sẵn sàng cùng nhau mở rộng hợp tác về an ninh, quốc phòng theo hướng thực chất, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược mới được nâng cấp, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phát triển công nghiệp quốc phòng và đào tạo cán bộ quốc phòng.

Đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành trụ cột trung tâm. Việt Nam mong muốn Bulgaria trở thành cửa ngõ chiến lược để Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường Liên minh châu Âu (EU). Ngược lại, Việt Nam cũng sẵn sàng là cầu nối tin cậy để Bulgaria mở rộng quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một thị trường năng động với khoảng 700 triệu dân, trong đó có trên 100 triệu người dân Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chuyên ngành như khoa học và công nghệ, coi đây là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới, cùng với đó là giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lao động, môi trường và y tế. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ cần tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa - du lịch và thể thao. Giao lưu nhân dân là nền tảng của tình hữu nghị. Cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giao lưu giữa người dân hai nước, nhất là giữa giới trẻ, và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương ở khu vực cũng như quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, lịch sử 75 năm quan hệ Việt Nam - Bulgaria đã cho thấy rằng khi hai dân tộc cùng nhau chia sẻ những giá trị nhân văn, cùng kề vai sát cánh trong những thời khắc thử thách và cùng nhìn về tương lai với khát vọng phát triển, đó chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ trường tồn, bền chặt và ngày càng thăng hoa. Tổng Bí thư Tô Lâm tự hào về quá khứ vẻ vang khi những người bạn, người đồng chí Bulgaria từng đồng hành với nhân dân Việt Nam trên công trường, trong lớp học, ở bệnh viện và những công trình kiến thiết đất nước; trân trọng hiện tại khi cả hai quốc gia cùng vượt qua những thách thức của thời đại, cùng thúc đẩy hợp tác toàn diện và lan tỏa các giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trên hết, hai nước tin tưởng vào tương lai khi quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria là hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế chân thành, hiệu quả, lâu dài trong thế kỷ XXI. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai đất nước cùng có biểu trưng gắn với các loài hoa. Nếu như Bulgaria có hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp quyến rũ, sâu lắng và tinh tế của người Bulgaria, thì Việt Nam có hoa sen, biểu tượng cho sự thuần khiết, bất khuất và kiên cường, gắn với văn hóa của người Việt Nam. Cùng tôn vinh các giá trị tốt đẹp đó, Tổng Bí thư tin tưởng mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.