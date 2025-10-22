Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại học Aalto và gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phòng thí nghiệm tạo mẫu thử nghiệm của Đại học Aalto (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, trưa 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại học Aalto, gặp Ban lãnh đạo Đại học Aalto và gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang theo học tại Phần Lan.

Tại cuộc gặp Ban lãnh đạo Đại học Aalto, Chủ tịch Đại học Aalto Ilkka Niemela chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường; hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch Đại học Aalto cho biết hiện nay, Đại học Aalto là trường đại học đứng đầu Phần Lan về chuyên môn, nằm trong nhóm 20 trường đại học trẻ tốt nhất thế giới. Dù mới được thành lập vào năm 2010, Đại học Aalto được thừa hưởng truyền thống và di sản học thuật lâu đời do được hợp nhất từ 3 trường đại học cổ, lớn nhất của Phần Lan gồm: Đại học Công nghệ Helsinki (thành lập năm 1849), Trường Kinh tế Helsinki (thành lập năm 1904) và Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Helsinki (thành lập năm 1871).

Đại học Aalto nổi tiếng với chương trình đào tạo đa dạng về lĩnh vực, từ các ngành công nghệ cao, công nghiệp cho tới các lĩnh vực về xã hội, nghệ thuật. Đặc biệt, trường nổi tiếng về chuyên môn trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đại học Aalto là chiếc nôi đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng, có vị thế, vị trí cao trong xã hội Phần Lan trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Đại học Aalto bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của Việt Nam, đồng thời thông tin về các hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam trong những năm qua trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nghiên cứu học thuật; khẳng định mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của trường như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho ông Ilkka Niemela, Chủ tịch Đại học Aalto (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Chủ tịch Đại học Aalto Ilkka Niemela đánh giá cao tinh thần chăm chỉ, sáng tạo và khả năng thích nghi của sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường.

Phát biểu chào mừng và giới thiệu về thành phố Espoo, Chủ tịch thành phố Mervi Katainen cho biết Espoo là thành phố lớn thứ hai của Phần Lan. Ở Espoo, khoa học là ngành phát triển vượt bậc. Nơi đây có trường Đại học Aalto và nhiều tổ chức, công ty nổi tiếng như: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ Phần Lan, Công ty viễn thông nổi tiếng thế giới Nokia, cùng với nhiều công ty công nghệ cao đặt tại đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Ban lãnh đạo Đại học Aalto đã hỗ trợ tổ chức cuộc gặp ý nghĩa; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam tới học tập tại trường, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao tri thức cho Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục và đào tạo, đặc biệt là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban lãnh đạo Đại học Aalto tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát huy các thế mạnh riêng của Đại học Aalto như giáo dục đa ngành, kết hợp giữa kinh doanh, khoa học - công nghệ và nghệ thuật, cùng với triết lý giáo dục khuyến khích tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khả năng giải quyết các vấn đề toàn cầu, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tại cuộc gặp gỡ các sinh viên đang theo học tại Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, các sinh viên đang theo học tại Phần Lan có may mắn, điều kiện được học tập, sinh sống tại một môi trường giáo dục tiên tiến, đặc biệt là về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ với các sinh viên một số thông điệp của Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam và Phần Lan có sự tương đồng sâu sắc về văn hóa, giá trị nhân văn và khát vọng vươn mình. Từ một quốc gia có khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên hạn chế, Phần Lan trở thành nước phát triển, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên công nghệ; là một trong những quốc gia có chất lượng sống, phúc lợi xã hội và hạnh phúc con người thuộc hàng cao nhất thế giới.

Những thành tựu đó là minh chứng cho sức mạnh của tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước Phần Lan tươi đẹp. Con người Việt Nam cũng có những phẩm chất tương tự, đó là ý chí kiên cường, tinh thần ham học hỏi và cầu tiến. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế ngày càng phát triển năng động, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư nêu rõ, trải qua 5 thập kỷ, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó và đến nay đã được nâng cấp lên tầm quan hệ Đối tác chiến lược, đáp ứng nhu cầu của mỗi bên. Hướng tới tương lai, hai nước sẽ dành ưu tiên cho những nội dung hợp tác thực chất, đặc biệt là giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông tin về tình hình trong nước, Tổng Bí thư cho biết vừa qua Đảng đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, trong đó xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định những sinh viên đang sinh sống, học tập ở nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối truyền bá tri thức, văn hóa, truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế. Các sinh viên cần luôn nuôi dưỡng khát vọng, đam mê khám phá, dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm, xem thời gian học tập tại đất nước Phần Lan là cơ hội tốt để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học công nghệ của Phần Lan và thế giới; luôn tìm tòi cái mới và phát huy năng lực sáng tạo.

Tổng Bí thư mong muốn, các em cần chú trọng tính ứng dụng trong nghiên cứu và học tập, gắn kết lý thuyết với thực hành, rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm và giảng đường đến đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Các sinh viên luôn hướng về quê hương đất nước. Đảng và Nhà nước đang xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù và vượt trội để thu hút nhân tài; sẽ luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên đóng góp và cống hiến. Việt Nam đặc biệt khuyến khích các chương trình hợp tác giữa các trường Đại học ở Phần Lan, trong đó Đại học Aalto với các trường đại học và cơ sở giáo dục Việt Nam.

Tổng Bí thư căn dặn, các sinh viên phải sống và học tập thật trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng Việt Nam, hòa nhập với nước sở tại và hòa đồng với bạn bè quốc tế; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; phát huy vai trò của mình như là những cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Phần Lan.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện sinh viên Việt Nam tại Đại học Aalto Lê Uy Vũ đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời bày tỏ sẽ nỗ lực học tập, đoàn kết, tuân thủ luật pháp Việt Nam cũng như nước sở tại và nội quy, quy định tại nơi mình học tập; tích cực tham gia các hoạt động của Hội - Đoàn, cộng đồng, tích cực quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mang những kiến thức học được về cống hiến cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Phòng thí nghiệm tạo mẫu thử nghiệm với các sản phẩm nghiên cứu phục vụ mục tiêu khí hậu, kinh tế tuần hoàn.