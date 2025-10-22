Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan, thăm cộng đồng người Việt

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ một số doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều 21/10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu.

Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ Việc làm Phần Lan Matias Marttinen nhấn mạnh, các doanh nghiệp Phần Lan tự hào là đối tác tích cực trong hành trình tăng trưởng của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, số hóa, công nghệ thông tin, xây dựng, hàng hải, quản lý nước.

Phần Lan coi Việt Nam không chỉ là một thị trường năng động và phát triển nhanh chóng, mà còn là đối tác trong việc tạo ra tăng trưởng thông minh, xanh và bền vững.

Nhìn về tương lai, Phần Lan thấy tiềm năng to lớn trong tăng cường hợp tác với Việt Nam. Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Giám đốc điều hành Nokia Justin Hotard (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan thuộc các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghiệp - năng lượng, công nghệ - dịch vụ - hạ tầng đã chia sẻ những ý tưởng đầy tâm huyết, những kinh nghiệm quý báu và những định hướng hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Phần Lan.

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan đề xuất một số giải pháp mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ hợp tác Việt Nam - Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã không ngừng phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện và thực chất. Tổng Bí thư vui mừng thông báo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lần này, quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược. Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, vốn là trụ cột quan trọng trong hợp tác hai bên lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư đặc biệt ấn tượng với tinh thần hợp tác cởi mở và thực chất của các doanh nghiệp Phần Lan - những đối tác có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và quản trị hiệu quả. Chính điều đó khiến hai bên càng tin tưởng hơn vào tương lai hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư chia sẻ, thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động phức tạp, khó lường không chỉ về địa chính trị mà còn về kinh tế, thương mại với sự xuất hiện của cả các cơ hội lẫn thách thức mới. Bằng nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Việt Nam đã duy trì sự ổn định toàn diện và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định, hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại luôn là trụ cột vững chắc, là động lực chính thúc đẩy quan hệ song phương. Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển chất lượng cao, chú trọng vào khoa học công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đang mở rộng thị trường với các đối tác quốc tế; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài; thúc đẩy các chính sách đột phá, vượt trội, linh hoạt, thuận lợi hơn.

Hoan nghênh các đề xuất của doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn - một mô hình phát triển mà Việt Nam đang quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ, Tổng Bí thư cho biết Việt Nam xác định doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển, là động lực để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng một nền kinh tế thị trường năng động, minh bạch, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy con người làm trung tâm.

Tổng Bí thư khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối, đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu tương đồng như năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên rừng, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phần Lan đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại các nước Bắc Âu

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Chiều cùng ngày, tại Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại các nước Bắc Âu (Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định luôn lắng nghe, coi trọng những kiến nghị nhằm mục tiêu nâng cao giá trị, vị thế của Việt Nam; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hòa nhịp với cuộc sống của nước sở tại.

Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển của các nước sở tại, mà đồng thời còn là những đại sứ, những nhà văn hóa, cầu nối rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Thông báo với bà con một số nét nổi bật về tình hình đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta đạt được nhiều những thành tựu nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo sự tăng trưởng phát triển ổn định và bền vững lâu dài chứ không phải là bằng mọi cách, bằng mọi giá. Nhà nước cũng áp dụng nhiều chính sách để nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Phần Lan cũng như ở các nước Bắc Âu rất đoàn kết, thống nhất, luôn luôn hướng về quê hương, đất nước, thể hiện tình cảm yêu nước. Bà con thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, nhiều người thành đạt, giữ những vị trí quan trọng hoặc chiếm lĩnh các lĩnh vực khoa học.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao hoạt động của cơ quan Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Phần Lan và ở các nước Bắc Âu. Dù số người ít nhưng cơ quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hội nhập quốc tế, trách nhiệm của Việt Nam, chăm lo cộng đồng người Việt.