Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025.

Dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành Trung ương,... và hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay,...

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân giai đoạn 2020-2025.

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu về các vũ khí, khí tài trưng bày tại đại hội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thông qua đại hội cũng góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày tại đại hội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại hội với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" toàn quân thi đua xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".