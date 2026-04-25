Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Quân khu 5

Ngày 25/4, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu cao quý này cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của Quân khu 5 (Ảnh: Lê Tây).

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân khu đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong hòa bình, lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Tây).

Biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thời gian tới Quân khu cần quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu định hướng Quân khu 5 xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5 cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5 (Ảnh: Lê Tây).

Cũng theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quân khu 5 cần chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin tưởng vào truyền thống vẻ vang và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vừa được trao tặng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.