Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đà Nẵng

Ngày 25/4, tại Sở chỉ huy Quân khu 5, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm, đến thăm và làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

Kết quả nổi bật, theo Trung tướng Lê Ngọc Hải, là chế độ sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Đơn vị cũng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Theo Trung tướng Lê Ngọc Hải, đơn vị đã triển khai hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên địa bàn chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Quân khu, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Quân khu 5.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống “tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong chương trình thăm và làm việc tại Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Quân khu 5.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lý Công Uẩn và Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (Đà Nẵng) đang tham quan, học tập tại Bảo tàng.

Tiếp đó, đoàn đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5. Đây là không gian chào mừng sự kiện Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.