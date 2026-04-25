Phó Thủ tướng: Xây cảng Liên Chiểu thành “cảng xanh - cảng thông minh”

Ngày 25/4, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế với 8 bến container, tổng chiều dài cầu cảng 2.750m.

Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu đến 18.000 TEU, công suất thiết kế đạt 5,7 triệu TEU/năm (khoảng 74 triệu tấn hàng hóa).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoài Sơn).

Song hành với dự án, Đà Nẵng đã làm hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, nổi bật là tuyến đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu với quy mô 6 làn xe, dài gần 3km, tổng mức đầu tư khoảng 1.203 tỷ đồng, tăng năng lực lưu thông hàng hóa, giảm áp lực giao thông đô thị và tối ưu chi phí logistics.

Cảng Liên Chiểu được định hướng trở thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng như bến sà lan, kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container, trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển với hơn 3.200km bờ biển, gần các tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp. Việc đầu tư Cảng Liên Chiểu được xem là công trình tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, khi Bến cảng container Liên Chiểu được hình thành sẽ lan tỏa, thúc đẩy các dịch vụ logistics, công nghiệp và đô thị cảng biển, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Nhà thầu đã cho khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu (Ảnh: Hoài Sơn).

Để các bến cảng sớm đi vào vận hành hiệu quả, đúng tiến độ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nhà đầu tư làm đúng cam kết theo hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã được ký kết, tập trung nguồn lực để thi công dự án an toàn - chất lượng - đúng tiến độ.

Đặc biệt, cảng phải xây dựng mô hình “cảng xanh - cảng thông minh", bảo vệ tối đa hệ sinh thái biển vịnh Liên Chiểu, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Đà Nẵng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Thành phố cần khẩn trương hoàn thành đầu tư, thi công phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại và các tuyến đường kết nối Cảng Liên Chiểu với các khu chức năng của Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, hệ thống giao thông quốc gia và khu vực logistics phía sau cảng.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, cơ chế, chính sách đã đầy đủ, hạ tầng dùng chung đã sẵn sàng, Đà Nẵng và các nhà đầu tư phải thống nhất hành động với tinh thần nhanh chóng, hiệu quả, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.