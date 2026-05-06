Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Tất cả các nước đứng trước nghịch lý thời đại"

"Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất" là chủ đề bài phát biểu chính sách quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, chiều 6/5.

Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất với bề dày phát triển hơn 80 năm, có vai trò tiên phong trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ đối ngoại của cả Ấn Độ cũng như các quốc gia châu Á, thế giới và Việt Nam.

Việt Nam và Ấn Độ hướng đến những mục tiêu phát triển mới

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại hàng nghìn năm hình thành và phát triển của hai đất nước, lịch sử, văn hóa đã trở thành những sợi dây bền chắc kết nối Ấn Độ - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ mà Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong những năm đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do trước đây cũng như sự hỗ trợ thiết thực trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

“Hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sự tương đồng đó, trước hết là cả hai đều bước ra từ những nền kinh tế thuộc địa vô cùng khó khăn, thậm chí đến mức kiệt quệ, trình độ thấp, cơ cấu mất cân đối, phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Với khát vọng thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, Việt Nam - Ấn Độ đã từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh.

Về đối ngoại, hai nước chia sẻ quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, ủng hộ đối thoại và cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với triết lý "Thế giới là một gia đình" của Ấn Độ, đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình, thịnh vượng - cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới.

Việt Nam và Ấn Độ, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học, công nghệ.

Cho rằng thế giới đang biến đổi nhanh chóng, cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực lớn ngày càng mở rộng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định tất cả quốc gia, gồm cả Việt Nam và Ấn Độ, đang đứng trước những nghịch lý của thời đại.

Đó là nhu cầu hợp tác gia tăng nhưng niềm tin bị xói mòn; các cấu trúc kinh tế kết nối sâu hơn nhưng dễ tổn thương hơn; công nghệ có những bước tiến vượt bậc chưa từng có, đồng thời làm sâu thêm khoảng cách phát triển giữa các quốc gia.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, biến đổi đang tạo ra những thách thức lớn nhưng trên tất cả, biến đổi cũng mở ra các cơ hội nếu chúng ta biết nắm bắt, và cơ hội sẽ nhân lên nếu được cùng kết nối.

Tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bối cảnh mới, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của mỗi nước đòi hỏi hai bên phải củng cố, đổi mới và đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược - điều kiện để duy trì quan hệ ổn định, cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả và cùng ứng phó với các thách thức chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới (Ảnh: TTXVN).

Trong giai đoạn mới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi toàn diện ở các kênh, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần mở rộng dư địa, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực. Việt Nam sẵn sàng hợp tác về dược phẩm với Ấn Độ, hoan nghênh các hãng dược Ấn Độ đầu tư sản xuất dược phẩm tại Việt Nam cho thị trường Đông Nam Á.

Hai bên cũng cần nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược, đưa nội dung này trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Bước vào kỷ nguyên mới với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường ở tầm cao mới và phương châm "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, kết nối giữa hai nước sẽ bền chặt hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.