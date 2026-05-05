3 phương án sắp xếp với cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ từ 31/5

Đây là một trong những thông tin quan trọng được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập trong buổi tiếp xúc cử tri Lào Cai sáng 5/5.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc, ảnh hưởng đến động lực làm việc. Cử tri kiến nghị điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với phân loại đơn vị hành chính, đồng thời đẩy nhanh cải cách tiền lương và có cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ kiêm nhiệm.

Đối với phụ cấp chức danh kiêm nhiệm ở cấp xã, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận đây là kiến nghị xác đáng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giải đáp nhiều vấn đề, kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai (Ảnh: Thu Giang).

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, do vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều vấn đề vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên nội dung này cần tiếp tục được nghiên cứu trong tổng thể chính sách chung. Phó Thủ tướng đề nghị cử tri chia sẻ để có lộ trình xem xét, xử lý phù hợp.

Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, theo Kết luận 210 của Bộ Chính trị, lực lượng này sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31/5. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đã bổ sung quy định trong nghị định về tuyển dụng công chức theo Luật Cán bộ, công chức, cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, không phải qua thi tuyển.

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000-120.000 người, nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách. Đến nay, còn khoảng gần 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước.

Đối với số còn lại này, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ định hướng theo ba phương án sắp xếp.

Thứ nhất, nơi nào còn biên chế và cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì thực hiện tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã.

Thứ hai, trường hợp được cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân dân đồng thuận, có thể bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ ba, tiếp tục giải quyết theo chính sách hiện hành để bảo đảm đến 31/5 xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động triển khai theo 3 phương án nêu trên, bảo đảm thống nhất, kịp thời và phù hợp với thực tiễn.

Cử tri tỉnh Lào Cai nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Thu Giang).

Thông tin về tình hình chung, Phó Thủ tướng cho biết năm 2026 mở đầu trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, nhiều rủi ro từ xung đột địa chính trị và biến động năng lượng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực: bộ máy được kiện toàn nhanh, các nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ, công tác điều hành của Chính phủ quyết liệt, linh hoạt.

Chính phủ đã tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm hàng trăm điều kiện kinh doanh và tăng cường phân cấp, phân quyền.

“Chỉ trong chưa đầy ba tuần sau khi kiện toàn, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết chuyên đề nhằm cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp mạnh mẽ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cho rằng đây mới chỉ là bước đầu, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, nhất là đối với các thủ tục kinh doanh có điều kiện, nhằm tháo gỡ các rào cản đang là điểm nghẽn đối với phát triển và gây chậm trễ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, đã có 890 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ; đồng thời phân cấp 134 nội dung, nhiệm vụ cho địa phương.

Cùng với đó, Chính phủ điều hành linh hoạt giá xăng dầu, sử dụng hiệu quả công cụ tài khóa, thúc đẩy đầu tư công, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế đối ngoại.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra các thách thức như áp lực tăng trưởng cao, nguy cơ lạm phát, giải ngân đầu tư công chậm, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế và yêu cầu đổi mới quản trị địa phương theo hướng kiến tạo phát triển...