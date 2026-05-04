“Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?”

Sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành nhiều thời gian chia sẻ với cử tri về những vấn đề còn nhiều bức xúc, điển hình trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đời sống và sức khỏe, niềm tin của nhân dân. Hai vấn đề này, Bộ Chính trị đã có nghị quyết và đã được Quốc hội, Chính phủ thể chế hóa nhiều vấn đề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Quang Phúc).

Hà Nội còn thiếu khoảng 1.000 trường học

Với giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Hà Nội báo cáo còn thiếu khoảng 1.000 trường học. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tính toán dân số Hà Nội là hơn 9 triệu người, vừa qua số cử tri đi bầu cử khoảng hơn 6 triệu người, tức là còn khoảng hơn 3 triệu người dưới 18 tuổi - là học sinh, chưa tham gia bầu cử.

“Tỷ lệ 1/3 dân số là các cháu học sinh thì xã hội phải quan tâm, chăm lo là đúng, vì đó là thế hệ tương lai của đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phải quan tâm làm sao đủ trường lớp, đủ thầy cô giáo cho học sinh đến học.

Vì thế, phải tính toán lại biên chế cho ngành giáo dục. Thực tế vừa qua cho thấy nhân viên nhà ăn cũng được tính vào biên chế ngành giáo dục, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phải có cách tính khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Minh Châu).

“Tổ chức bữa ăn nên giao cho doanh nghiệp, các công ty suất ăn để đảm bảo dịch vụ. Thầy cô giáo không thể lo bữa ăn cho học sinh mà cần tập trung vào giáo dục. Nếu thầy cô mà lại phải đi lo ký hợp đồng chỗ này, chỗ kia thì mất rất nhiều thời gian”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu quan điểm.

Và cũng chính vì thực tế không đủ trường, không đủ thầy, nên theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sinh ra thi tuyển để bằng những biện pháp hành chính loại các cháu ra, không cho vào học, trong khi chủ trương của Nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non đến hết lớp 12.

“Học thì phải thi, nhưng thi không phải giải pháp để loại các cháu ra không cho đến trường, mà thi là để đánh giá chất lượng dạy và học”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn chứng ngay thời điểm hiện tại đang chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 nhưng “căng thẳng hơn cả thi đại học”.

“Tại sao lại tạo ra tâm lý bất an như vậy, không những nặng nề cho học sinh, phụ huynh mà khó khăn cho cả thầy cô giáo?”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt câu hỏi và yêu cầu có giải pháp để không tạo áp lực cho học sinh và gia đình, tránh mỗi mùa thi lại áp lực ghê gớm, thậm chí có cả tiêu cực.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đủ trường, đủ lớp sẽ giải quyết được rất nhiều bất cập này.

Việc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chính quyền hoàn toàn có thể chủ động dựa trên dữ liệu dân cư, nắm bắt số lượng trẻ đến tuổi vào lớp 1 hay lượng học sinh lớp 9 sắp vào lớp 10 hàng năm để chuẩn bị trường lớp.

Cùng với việc tính toán, đầu tư xây dựng trường lớp với quy mô hợp lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng không thể cố định số biên chế giao khoán giáo viên vì học sinh giảm thì số giáo viên phải giảm, và ngược lại.

Hà Nội thực tế hiện nay có khoảng 60% trường công lập và 40% trường tư thục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khuyến khích phát triển các trường tư thục, làm sao tất cả học sinh được đi học, không để các cháu không được đến trường, bởi nếu không vào lớp 10, ở độ tuổi 13-14 thất nghiệp ở nhà sẽ dẫn đến nhiều vấn đề xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội làm gương về những việc này, ưu tiên chuyển đổi cơ sở vật chất, nhà đất dôi dư thành trường học, trạm y tế.

Đề xuất nghiên cứu các gói ngân sách cho dự án "Bác sĩ gia đình"

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Trí Thành (phường Kim Liên) cho biết người dân vừa qua rất phấn khởi khi được tiếp cận Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị “về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Nghị quyết đặt mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu trong đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (Ảnh: Minh Châu).

Cho rằng đây là một chủ trương rất nhân văn, song dưới góc độ của một người dân được thụ hưởng chính sách này, cử tri đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể, lập khung khám bệnh miễn phí cho người dân, trong đó đưa ra danh mục khám miễn phí để sàng lọc các bệnh theo đặc thù từng độ tuổi, giới tính khác nhau (thanh niên, trung niên, nhóm người già, phụ nữ, nam giới...).

Cử tri cũng nêu thực tế trạm y tế cơ sở tôi cho rằng hiện nay đang bị thiếu hụt cả về nhân lực chất lượng và các điều kiện khám chữa bệnh. Trong khi đó, ở các bệnh viện tuyến trên vẫn quá tải.

Cử tri vì thế cho rằng Quốc hội cần nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án "Bác sĩ gia đình" và "Điều dưỡng tại nhà". Thay vì người già phải chen chúc tại bệnh viện, hệ thống y tế cơ sở sẽ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.

Đồng tình với quan điểm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần tính toán định mức bác sĩ trên số dân, ví dụ 500 hay 1.000 người dân có một bác sĩ. Mô hình bác sĩ gia đình hay sổ sức khỏe điện tử, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cũng rất quan trọng để theo dõi lịch sử bệnh lý của người dân từ khi sinh ra, tránh việc mỗi lần khám lại một sổ y tế khác nhau, khám xong lại bỏ đi, rồi sau đó không biết quá trình khám bệnh của người dân như thế nào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Minh Châu).

“Trạm y tế phường trở nên vô cùng quan trọng, khám sức khỏe định kỳ cũng ở đó, chẳng cần đi đâu cả. Hà Nội tôi chưa nhận được báo cáo nhưng TPHCM khám thử một số nơi thì có 30% số người có bệnh mà không biết, thậm chí có cả ung thư mới phát hiện được ra. Có những người chưa bao giờ được thử máu, được siêu âm tim, phổi…”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.

Cùng với định hướng phát triển bệnh viện lão khoa và nhi khoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải chủ động tiêm chủng vaccine để “thanh toán dứt điểm” các bệnh truyền nhiễm như lao, sốt xuất huyết, tránh để dịch bệnh bùng phát tốn kém chi phí chống dịch.