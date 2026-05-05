Phó Thủ tướng thông tin về việc tăng lương 8% cho các đối tượng từ 1/7

Sáng 5/5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Lào Cai tiếp xúc với 350 cử tri các phường Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu và kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu xã, phường khu vực phía nam của tỉnh, để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Cử tri tin tưởng và đánh giá cao kết quả kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, đặc biệt trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo với những nhân sự tiêu biểu về năng lực, trí tuệ và bản lĩnh.

Tuy nhiên, cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ, nhất là định mức biên chế và vị trí việc làm chưa đồng bộ, gây khó khăn trong quản lý, sử dụng nhân lực.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sáng 5/5 (Ảnh: Thu Giang).

Cử tri đề nghị sớm ban hành quy định cụ thể gắn với quy mô dân số, diện tích, đặc thù địa phương, đồng thời hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc và khung năng lực thống nhất.

Trao đổi với cử tri về biên chế và vị trí việc làm cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ bám sát các tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích, quy mô kinh tế… để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương, bảo đảm nguyên tắc quản lý biên chế thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Theo lãnh đạo Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí để làm căn cứ giao biên chế cho các địa phương. Trên cơ sở đó, địa phương có điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, nhất là ở cấp xã.

Dự kiến thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình cấp có thẩm quyền để quyết định số lượng biên chế cho các địa phương, theo lời Phó Thủ tướng.

Đối với vị trí việc làm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 361 về vị trí việc làm công chức. Theo đó, có 45 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm 8 chức danh lãnh đạo, 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ và các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo chỉ đạo triển khai Nghị định 361, Phó Thủ tướng cho biết cách tiếp cận hiện nay đã linh hoạt hơn. Các bộ, ngành không còn ban hành hướng dẫn chi tiết về xây dựng vị trí việc làm như trước bởi thực tế vừa qua, việc hướng dẫn riêng lẻ dẫn đến thiếu đồng bộ, mỗi nơi một cách làm, khó bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Vì vậy, theo Nghị định 361, việc xác định vị trí việc làm được thực hiện trên cơ sở khung quy định chung của Chính phủ, đồng thời phân cấp cho địa phương chủ động xây dựng, mô tả vị trí việc làm phù hợp với thực tiễn, qua đó sử dụng biên chế hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giải đáp nhiều vấn đề, kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai (Ảnh: Thu Giang).

Về cơ chế, chính sách, đối với kiến nghị về phụ cấp cán bộ cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết việc xây dựng chính sách đã được cân nhắc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được tăng cường của cấp xã.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn những bất cập chưa thật sự hợp lý, cần được tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh trong tổng thể chung thay vì điều chỉnh ngay, do còn liên quan đến cân đối nguồn lực và tương quan trong hệ thống chính sách.

Theo Phó Thủ tướng, trước mắt, Chính phủ sẽ tập trung điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, người có công, hưu trí, hưu trí xã hội, với mức tăng 8%.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 6. Định hướng cải cách được Phó Thủ tướng đề cập là cải cách tổng thể, mở rộng quan hệ tiền lương. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét điều chỉnh các khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp công vụ, đặc biệt đối với cấp xã.

“Cải cách tiền lương là vấn đề lớn, vừa là nguồn lực, vừa là động lực phát triển, song phải bảo đảm tương quan chung và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước. Vì vậy, việc điều chỉnh cần thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng dần kỳ vọng trong thực tiễn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.