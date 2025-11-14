Tới 15/12 phải cơ bản xử lý xong các kiến nghị, vướng mắc về thể chế

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan nhằm rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong các quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (Ảnh: Gia Huy).

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết việc rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong các quy định pháp luật đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, giải phóng nguồn lực...

Thực hiện chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban chỉ đạo), các bộ ngành, cơ quan đã tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính chính xác kết quả.

Kết quả cho thấy, tổng số phản ánh, kiến nghị là 2.088. Trong đó có 787 phản ánh, kiến nghị được xác định có khó khăn, vướng mắc cần xử lý. Trong số này, 106 vướng mắc được xác định có tính cấp bách, cần được xử lý ngay trong năm 2025 theo quy trình rút gọn đã được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 206.

Tính đến ngày 15/10, công tác xử lý đã đạt được những kết quả ban đầu. Cụ thể, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết đã có 57/787 vướng mắc được xử lý hoàn toàn (đạt tỷ lệ 7,24%). Đối với nhóm vướng mắc cấp bách, đã xử lý được 7/106 nội dung.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Gia Huy).

Dù vậy, Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn cho rằng số lượng vướng mắc đã được giải quyết triệt để còn thấp. Hiện có tới 730/787 nội dung (chiếm 92,76%) vẫn đang trong quá trình được các bộ, ngành nghiên cứu xử lý.

Bộ Tư pháp đang cùng các bộ ngành xử lý ngay trong năm 2025 những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật được xác định là “điểm nghẽn” có tính cấp bách, khẩn trương. Các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật còn lại sẽ áp dụng các cơ chế đặc biệt để xử lý và sửa đổi tổng thể.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ rõ, nếu không xử lý được các vướng mắc về thể chế thì sẽ tạo nên điểm nghẽn, cản trở phát triển. Do đó hoàn thiện thể chế phải được coi là mở đường cho phát triển và là nhiệm vụ ưu tiên số một của các bộ ngành trong thời gian còn lại của năm nay.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chủ động xử lý dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của mình, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Thủ tướng giao thời hạn đến ngày 15/12 phải cơ bản xử lý xong toàn bộ các kiến nghị, vướng mắc, để báo cáo Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ.

“Từ thời điểm đó, không còn nói “đang xử lý, sẽ làm”, mà phải kết thúc, có kết quả cụ thể”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Các bộ ngành phải báo cáo tiến độ chi tiết, nêu rõ việc nào đã xử lý, việc nào chưa, lý do và thời hạn hoàn thành. Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, trình Chính phủ, kèm theo thông báo kết luận cụ thể.

Bộ Tư pháp được giao phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thể chế, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12 tới. Trong đó, nghị quyết cần nêu rõ trách nhiệm từng bộ, ngành trong xử lý “điểm nghẽn” và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản pháp luật còn bất cập.

“Cần mạnh dạn hướng dẫn, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, không để doanh nghiệp và địa phương phải chờ đợi”, Phó Thủ tướng yêu cầu.