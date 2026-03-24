Toàn tuyến ven biển Hạ Long - Cẩm Phả cho phép chạy tối đa 80km/h

Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất việc nâng tốc độ lưu thông tối đa lên 80km/h trên toàn tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, theo thông tin từ Sở Xây dựng. Việc điều chỉnh được áp dụng đồng bộ trên toàn tuyến, ngoại trừ một số nút giao thông và vị trí đặc thù.

Nhiều biển báo tốc độ 60km/h trước đó đã được thay bằng biển báo tốc độ 80km/h trên tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, từ giữa năm 2024, mức tốc độ 80km/h mới chỉ được triển khai ở một số đoạn ngắn. Đến nay, toàn bộ tuyến dài khoảng 18,7km đã được điều chỉnh, góp phần nâng cao năng lực khai thác và giảm thời gian di chuyển giữa hai địa phương.

Tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả có quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, được khánh thành vào ngày 30/4/2023. Đây là một trong những tuyến giao thông ven biển hiện đại, có cảnh quan đẹp của tỉnh Quảng Ninh.

Trong giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường tồn tại nhiều biển hạn chế tốc độ. Nhiều đoạn chỉ cho phép phương tiện di chuyển 40-50 km/h, trong khi tốc độ tối đa toàn tuyến cũng chỉ đạt 60km/h. Thực tế này được đánh giá là chưa tương xứng với quy mô hạ tầng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và năng lực thông hành.

Trước những bất cập nêu trên, người dân và cử tri đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh tốc độ khai thác. Tỉnh Quảng Ninh sau đó yêu cầu ngành giao thông rà soát, gỡ bỏ các biển hạn chế không còn phù hợp, đồng thời nâng tốc độ tối đa lên 80km/h đối với các đoạn ngoài khu dân cư.

Đối với các vị trí có yếu tố kỹ thuật đặc thù như đoạn cua hoặc đường hầm, cơ quan chức năng vẫn giữ các biển hạn chế tốc độ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả kết nối với đường ven biển Trần Quốc Nghiễn dài 4,7km, tạo thành trục giao thông ven biển liên hoàn dài khoảng 23km. Tuyến đường đi qua nhiều cảnh quan đặc trưng như núi đá, biển và rừng ngập mặn, đồng thời kết nối các công trình kiến trúc lớn của tỉnh.

Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Việc nâng tốc độ tối đa lên 80km/h được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường, đồng thời tạo thuận lợi cho lưu thông, phát triển du lịch và kinh tế khu vực ven biển Quảng Ninh.