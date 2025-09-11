Toàn quyền Australia tản bộ quanh hồ Gươm, trải nghiệm thu Hà Nội

Toàn quyền Australia tản bộ quanh hồ Gươm, trải nghiệm thu Hà NộiTTXVN Thứ năm, 11/09/2025 - 10:01 (Dân trí) - Sáng sớm 11/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trải nghiệm cảnh sắc thu Hà Nội và giao lưu với người dân thủ đô.Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân thong dong đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN).Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân tản bộ qua Đền Ngọc Sơn (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN).Người dân Thủ đô tập thể dục buổi sáng bên hồ vui mừng chào đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN).Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân thong dong tản bộ, ngắm cảnh Hà Nội sáng mùa thu như những du khách (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN).Toàn quyền Australia Sam Mostyn giản dị và nồng nhiệt giao lưu với người dân Hà Nội (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN).Người dân Hà Nội vui mừng chào đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN).